Home | Extra | Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi”

Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi”

Radu Constantin Publicat: 16 mai 2026, 9:34

Comentarii
Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Banii lui Gigi Becali se mai şi refuză. Latifundiarul a povestit un moment din tinereţe, când Laura Stoica a refuzat să primească o sumă impresionantă, pe care Gigi Becali a aruncat-o pe scenă. Este vorba de 20.000 de dolari! Încântat de o melodie a regretatei artiste, Gigi a aruncat toţi banii pe care îi avea la el pe scenă, inclusiv lanţul de aur de la gât şi sacoul de pe el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înreaga poveste s-a petrecut la un restaurant din București – “la Spaniol” – unde Laura Stoica interpreta celebra melodie „Un actor grăbit”. „Asta îmi plăcea dintre toate melodiile românești. O cânta fata aia, Laura Stoica. Când a cântat-o odată la Spaniol, la restaurant, la Spaniol. Și eu eram acolo, aveam o pungă de bani și eu i-am aruncat ei toți banii. După am scos și am aruncat și cravata de la gât și haina am aruncat-o pe scenă. Aveam un lanț, l-am scos și pe ăla și l-am aruncat pe scenă”, a povestit Becali pentru Fanatik.ro.

Ce a urmat? Actualul patron de la FCSB a fost chemat în culise şi i-au fost returnaţi banii.

“Ea, săraca, Dumnezeu să o ierte, m-a chemat Bădoi, la el în birou, era unul Bădoi, șef de unitate. Zice ‘Gigi, vino puțin’! M-am dus în birou, mi-a dat cravata și haina. Mi-a dat lanțul și mi-a zis nu pot să accept, sunt foarte mulți bani. Eu mi-am revenit din nebunie, înnebunisem. Am luat lanțul, am luat banii, i-am lăsat 1000-2000 de dolari. Eu îi lăsasem vreo 20.000. Erau bani mulți la vremea aia. Eu rușinos, rușinos, mi-era rușine că îi iau înapoi, dar erau bani mulți”, a rememorat Gigi Becali momentul.

Laura Stoica a decedat în urma unui accident rutier

Laura Stoica a fost o cântăreață și actriță română, considerată una dintre cele mai importante și puternice voci ale muzicii pop-rock autohtone din anii ’90 și 2000. Artista a rămas în memoria publicului datorită unor hituri precum „Un actor grăbit”, „Focul” și „Mai mult ca oricând”. Laura Stoica și-a pierdut viața la 9 martie 2006, într-un tragic accident de circulație produs în localitatea Sinești (județul Ialomița). În mașină se afla și logodnicul ei, bateristul Cristian Mărgescu, care a decedat de asemenea în accident.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
Observator
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
11:13

Florinel Coman, din vară la FCSB? Mihai Stoica: “Ne e dor de el”
11:03

Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!
10:47

Mesajul Nadiei Comăneci pentru Cristi Chivu, în Gazzeta dello Sport. “Este o mândrie pentru toată România”
10:27

EXCLUSIVMiruță, despre asocierea Stelei: „Încă aștept documentele!” Ce s-a întâmplat cu cei 14 investitori și planul B: „Drum înfundat!”
10:27

Dinamo – CFR Cluj, LIVE TEXT (ora 21:00). Meci decisv pentru Conference League
10:15

Al Nassr – Gamba Osaka, 20:45, LIVE VIDEO. Cristiano Ronaldo poate câştiga două trofee în aceeaşi zi!
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 3 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 4 Gigi Becali a făcut anunțul! Cine va fi patron la FCSB după ce el se retrage 5 FotoCristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”! 6 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român