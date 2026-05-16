Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi”

Banii lui Gigi Becali se mai şi refuză. Latifundiarul a povestit un moment din tinereţe, când Laura Stoica a refuzat să primească o sumă impresionantă, pe care Gigi Becali a aruncat-o pe scenă. Este vorba de 20.000 de dolari! Încântat de o melodie a regretatei artiste, Gigi a aruncat toţi banii pe care îi avea la el pe scenă, inclusiv lanţul de aur de la gât şi sacoul de pe el.

Înreaga poveste s-a petrecut la un restaurant din București – “la Spaniol” – unde Laura Stoica interpreta celebra melodie „Un actor grăbit”. „Asta îmi plăcea dintre toate melodiile românești. O cânta fata aia, Laura Stoica. Când a cântat-o odată la Spaniol, la restaurant, la Spaniol. Și eu eram acolo, aveam o pungă de bani și eu i-am aruncat ei toți banii. După am scos și am aruncat și cravata de la gât și haina am aruncat-o pe scenă. Aveam un lanț, l-am scos și pe ăla și l-am aruncat pe scenă”, a povestit Becali pentru Fanatik.ro.

Ce a urmat? Actualul patron de la FCSB a fost chemat în culise şi i-au fost returnaţi banii.

“Ea, săraca, Dumnezeu să o ierte, m-a chemat Bădoi, la el în birou, era unul Bădoi, șef de unitate. Zice ‘Gigi, vino puțin’! M-am dus în birou, mi-a dat cravata și haina. Mi-a dat lanțul și mi-a zis nu pot să accept, sunt foarte mulți bani. Eu mi-am revenit din nebunie, înnebunisem. Am luat lanțul, am luat banii, i-am lăsat 1000-2000 de dolari. Eu îi lăsasem vreo 20.000. Erau bani mulți la vremea aia. Eu rușinos, rușinos, mi-era rușine că îi iau înapoi, dar erau bani mulți”, a rememorat Gigi Becali momentul.

Laura Stoica a decedat în urma unui accident rutier

Laura Stoica a fost o cântăreață și actriță română, considerată una dintre cele mai importante și puternice voci ale muzicii pop-rock autohtone din anii ’90 și 2000. Artista a rămas în memoria publicului datorită unor hituri precum „Un actor grăbit”, „Focul” și „Mai mult ca oricând”. Laura Stoica și-a pierdut viața la 9 martie 2006, într-un tragic accident de circulație produs în localitatea Sinești (județul Ialomița). În mașină se afla și logodnicul ei, bateristul Cristian Mărgescu, care a decedat de asemenea în accident.