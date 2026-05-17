George Puşcaş, anunţ despre accidentarea suferită în Dinamo – CFR Cluj 0-0. Ce se întâmplă cu atacantul înainte de baraj

George Puşcaş (30 de ani) a oferit prima reacţie, după ce s-a accidentat în duelul dintre Dinamo şi CFR Cluj, încheiat cu scorul de 0-0, în etapa a noua de play-off. Atacantul “câinilor” a fost titular, dar a fost înlocuit după doar 38 de minute.
CFR Cluj şi-a asigurat locul în preliminariile Conference League, iar Dinamo va disputa baraj pentru cupele europene cu învingătoarea dintre FCSB şi Botoşani. “Câinii” nu vor putea încheia sezonul mai sus de locul trei, clujenii având un avans de patru puncte.
George Puşcaş, anunţ despre accidentarea suferită în Dinamo – CFR Cluj 0-0
Ţinând cont că Dinamo se pregăteşte acum de partida de baraj, George Puşcaş a oferit detalii despre accidentarea suferită. Atacantul a dezvăluit că a decis să iasă de pe teren pentru a nu risca o accidentare mai gravă.
Puşcaş a mai declarat că ia în calcul să se opereze la finalul sezonului. El a amânat intervenţia chirurgicală pentru pubalgie, după transferul la Dinamo.
“Noi am dat totul, cu toți jucătorii pe care-i avem disponibili, cu tot efortul depus. Am încercat să câștig, am dominat, am avut și ocazii, dar n-a vrut să intre în poartă și plecăm cu egalul. Am simțit o înțepătură pe coapsă, s-au și adunat minutele la mine. Am și forțat în ultimul timp, cu problemele pe care le am. Am zis să ies, ca să nu fie mai rău.
Mă gândesc să rezolv problema, dar nu știu în ce constă. Voi lua ca atare orice decizie e necesară. Să vedem care mai sunt și părerile altor doctori, dacă pot s-o scot fără operație sau dacă trebuie să mă operez de hernie. Vedem. Nu e ceva dificil, dar trebuie s-o rezolv, pentru că nu mai pot s-o duc din medicamente. Mă gândesc să terminăm bine sezonul și cât mai avem disponibil până la următoarele meciuri.
Cu siguranță sunt optimist, nu mă gândesc să lipsesc (n.r. de la baraj). Trebuie să fac un RMN să văd care e problema, dar nu cred că e ceva rău. Vedem, nu se știe”, a declarat George Puşcaş, conform digisport.ro, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.
