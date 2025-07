Max Saga continuă - Antena Sport

După cum scriam în acest articol, contractul fostului director al Red Bull Racing, Christian Horner, urma să expire în 2030. A fost însă întrerupt cu mai bine de 5 ani înainte de acest termen, de aceea englezul va fi despăgubit. În 2023, englezul a câștigat puțin peste 10 milioane de euro, fiind ușor crescut față de sezonul precedent. Potrivit altor surse, salariul din 2023 ar fi fost mai mult decât dublu: 23,4 milioane de euro. Întreruperea vremelnică a înțelegerii a făcut, potrivit presei engleze, ca el să primească un pachet de despăgubiri estimat a fi între 60 și 70 de milioane de euro. Se pare că Horner are de încasat și comisioane pentru unele deal-uri, cum ar fi cele cu Visa și CashApp.

Demis prin apel video

Un alt mister este și vânzarea de 2% de acțiuni care îl transforma pe Chalerm Yoovidhya în acționar majoritar al Red Bull GmbH. Thailandezul îl susținea pe Christian Horner. Această vânzare s-a petrecut la sfârșitul lunii mai, dar nu este exclus ca noul proprietar să fie tot Yoovidha, însă prin interpuși. Thailandezul ar fi devenit nemulțumit de puterea pe care Horner o acumulase în cadrul concernului, precum și de faptul că menținea un control absolut asupra unor departamente precum marketing, aerodinamică și construcția motorului.

Cert este că, potrivit Bild, demiterea lui Horner ar fi avut loc în cadrul unei ședințe restrânse într-un hotel din Londra, marțea trecută, la care ar fi patricipat doar Yoovidhya, Oliver Mintzlaff (Managing director of Red Bull GmbH) și Helmut Marko. Încă din iunie fuseseră însă începute demersurile, la o întâlnire între cei doi acționari (Yoovidhya și Mark Mateschitz), la care a participat și Mintzlaff. Acesta a fost cel care i-a comunicat marțea trecută decizia lui Horner, într-un apel video.

Mai negociază Max și Wolff?

Între timp, misterul posibilei treceri ale lui Verstappen la Mercedes rămâne dens. Au fost cercetate rutele iahturilor lui Max și Toto Wolff din perioada în care Ralf Schumacher spunea că ar fi programată o întâlnire. Într-adevăr, ambele ambarcațiuni s-ar fi aflat în aceeași zonă, pe una dintre coastele Sardiniei. După cum am mai scris, și în 2014 Wolff l-a vrut pe Verstappen, dar nu i-a putut oferi un loc în F1. Helmut Marko, pentru Red Bull, i l-a oferit pe loc, chiar dacă inițial numai pentru echipa secundă, Toro Rosso.

În discuțiile de anul trecut dintre cei doi, Max a spus următoarele: ”Cred că a fost prima noastră conversație adevărată din 2021 (n.a. anul în care Max i-a ”suflat” titlul în ultima cursă lui Hamilton, pe atunci la Mercedes). Am corectat câteva lucruri din acel an. Și am vorbit puțin și despre perspectivele de viitor. Fac multe lucruri cu Red Bull. Toată lumea crede că deciziile privind viitorul meu se bazează exclusiv pe ceea ce se întâmplă aici, în această lume, dar eu lucrez la mult mai multe lucruri. Nu este ceva ce poate oferi orice echipă”, a relatat pilotul olandez.