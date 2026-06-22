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Max ține Red Bull în joc de glezne. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 22 iunie 2026, 8:00

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Max ține Red Bull în joc de glezne. Analiza lui Adrian Georgescu

Profimedia

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Cvadruplul campion mondial are un sezon sub așteptări. În prezent, este pe poziția a șaptea în clasamentul general, la 101 de puncte în urma liderului Antonelli.

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Problemele monopostului Red Bull în 2026 sunt destul de mari. Motorul cu combustie construit de Red Bull Powertrains în colaborare cu Ford este cel mai puternic de pe grilă, dar partea electrică lasă mult de dorit. Mașina este prea grea, prezintă subvirare în centrul virajului, lipsă de echilibru și de predictibilitate, conduce la o degradare prea mare a pneurilor. Puterea ICE fiind cea mai mare a dus la ajutarea, prin mecanismul ADUO, a celorlalte echipe, în timp ce Red Bull stă pe loc în ceea ce privește suplimenatarea upgrade-urilor.

Red Bull face presiuni

Problema șefilor Red Bull este faptul că Max Verstappen nu semnează prelungirea contractului cu Red Bull.

Contractul lui Verstappen cu Red Bull este valabil până la sfârșitul anului 2028. Totuși, potrivit unor informații publicate Erik van Haren, un jurnalist apropiat de familia Verstappen, înțelegerea conține o clauză de reziliere. Aceasta i-ar putea permite pilotului să plece cu mult înainte de acea dată, dacă nu se va afla printre primii doi în clasamentul piloților până la pauza de vară a acestui sezon. În 2026, pauza de vară va începe pe 26 iulie, odată cu disputarea cursei din Ungaria.

Marele Premiu al Ungariei este a patra cursă începând din acest moment. Se pare că respectiva clauză poate fi activată între august și octombrie.

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Șefii de la Red Bull ar prefera ca Max Verstappen să spună acum: «Rămân la Red Bull». Atunci se poate instaura liniștea și se poate gândi o strategie pe termen lung. Cvadruplul campion mondial e figura centrală la echipă și vectorul principal de interes. Jack Martens, de la publicația olandeză De Limburger, a remarcat, de asemenea, că recrutarea inginerilor este direct legată de această chestiune.

Se dorește răscumpărarea clauzei lui Verstappen

Or, după cum spuneam, Max Verstappen nu spune nici da, nici ba. Nici măcar în privat nu a oferit asigurări. Pe 10 iunie a avut loc o întâlnire la Salzburg între Verstappen și conducerea Red Bull. La aceasta, în afara celor doi Verstappen, a participat managerul său, Raymond Vermeulen, moștenitorul Mark Mateschitz al acțiunilor lui Dieter Mateschitz și directorul executiv Oliver Mintzlaff. A participat chiar și coproprietarul Red Bull, Chalerm Yoovidhya, care de obicei se întâlnește cu membrii team-ului în Dubai. Potrivit Formula Passion, intenția Red Bull este de-a elimina clauza de reziliere din contractul lui Verstappen. Yoovidhya este dispus să plătească o avere pentru a răscumpăra clauza, pentru o sumă descrisă ca fiind „din două cifre, de ordinul milioanelor”. În același timp, partea austriacă – Mateschitz și Mintzlaff – se opune, se pare, acestei soluții. În luna mai, Mark Mateschitz a încercat să-l convingă pe Max să-i reînnoiască contractul, dar a fost întâmpinat cu scepticism de olandez.

Potrivit managerului lui Max, Raymond Vermeulen, decizia va fi luată înainte de pauza de vară.

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Max poate merge oriunde

”Practic, Max poate merge oriunde”, a declarat fostul pilot olandez Christijan Albers. Dacă aș fi în locul lui Max, aș pilota la Red Bull încă un an, iar în 2028 m-aș duce la Ferrari, urmând pașii lui Michael Schumacher, cel mai mare pilot din toate timpurile.”

Fostul pilot de F1 olandez Robert Doornbos este însă de părere că Mercedes rămâne alternativa evidentă. ”La Mercedes, ambii piloți au un contract pe un an. Nu știu dacă mai există loc pentru un alt pilot, având în vedere situația lui Max.”

Dar este Mercedes cu adevărat interesată de serviciile lui Max Verstappen? Se știe că germanii l-au vrut pe Max încă din 2014, când încă evolua în Formula 3. Șeful team-ului Mercedes, Toto Wolff, a declarat de multe ori că și-l dorește pe olandez la echipa sa. Au fost vehiculate mai multe oferte pe care Wolff i le-ar fi făcut lui Verstappen, una dintre ele chiar zilele trecute.

Ralf Schumacher crede însă că Wolff ar fi făcut în mod intenționat o ofertă prea mică special pentru a fi refuzat de Verstappen. Sau, după cum a spus un clasic: ”Am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi-l dea.”

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