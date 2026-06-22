Max ține Red Bull în joc de glezne. Analiza lui Adrian Georgescu

Cvadruplul campion mondial are un sezon sub așteptări. În prezent, este pe poziția a șaptea în clasamentul general, la 101 de puncte în urma liderului Antonelli.

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Problemele monopostului Red Bull în 2026 sunt destul de mari. Motorul cu combustie construit de Red Bull Powertrains în colaborare cu Ford este cel mai puternic de pe grilă, dar partea electrică lasă mult de dorit. Mașina este prea grea, prezintă subvirare în centrul virajului, lipsă de echilibru și de predictibilitate, conduce la o degradare prea mare a pneurilor. Puterea ICE fiind cea mai mare a dus la ajutarea, prin mecanismul ADUO, a celorlalte echipe, în timp ce Red Bull stă pe loc în ceea ce privește suplimenatarea upgrade-urilor.

Red Bull face presiuni

Problema șefilor Red Bull este faptul că Max Verstappen nu semnează prelungirea contractului cu Red Bull.

Contractul lui Verstappen cu Red Bull este valabil până la sfârșitul anului 2028. Totuși, potrivit unor informații publicate Erik van Haren, un jurnalist apropiat de familia Verstappen, înțelegerea conține o clauză de reziliere. Aceasta i-ar putea permite pilotului să plece cu mult înainte de acea dată, dacă nu se va afla printre primii doi în clasamentul piloților până la pauza de vară a acestui sezon. În 2026, pauza de vară va începe pe 26 iulie, odată cu disputarea cursei din Ungaria.

Marele Premiu al Ungariei este a patra cursă începând din acest moment. Se pare că respectiva clauză poate fi activată între august și octombrie.