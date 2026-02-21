Apariţie surpriză la Rapid - Dinamo. Cu cine a venit Mihăilă la meci - Antena Sport

Valentin Mihăilă are o formă fantastică în Turcia, cu mai puțin de două luni înaintea barajului cu selecționata pregătită de Vincenzo Montella.
Fotbalistul român a fost titular în disputa Rizespor – Kocaelispor și a reușit să marcheze destul de rapid, în minutul 13. Atacantul român a ajuns la cinci goluri de la venirea lui la Rizespor. La 24 de ore distanţă, atacantul şi-a făcut apariţia la derby-ul Rapid – Dinamo.
Fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova a fost surprins de camerele TV în tribună, alături de iubită.
În apropierea lui s-au mai aflat şi Jerry Gane, antrenorul secund al echipei naționale, dar și de Costin Curelea, selecționerul României U21.
- Costel Gâlcă, după ce Rapid este matematic în play-off: “Era important pentru noi să câştigăm”
- Marian Aioani nu a fost recuperat 100% pentru Rapid – Dinamo: “Trebuia să riscăm”. Ce a spus despre bulgărele de zăpadă
- Kopic a anunţat ultimul transfer al lui Dinamo, după eşecul cu Rapid: “Va veni!”
- Fanii lui Braga au oprit meciul cu Guimaraes cu torţe şi artificii! Scene incredibile în Liga Portugal
- Promisiunea lui Cîrjan: “În play-off să-i batem de două ori”