Apariţie surpriză la Rapid - Dinamo. Cu cine a venit Mihăilă la meci - Antena Sport

Valentin Mihăilă are o formă fantastică în Turcia, cu mai puțin de două luni înaintea barajului cu selecționata pregătită de Vincenzo Montella.

Fotbalistul român a fost titular în disputa Rizespor – Kocaelispor și a reușit să marcheze destul de rapid, în minutul 13. Atacantul român a ajuns la cinci goluri de la venirea lui la Rizespor. La 24 de ore distanţă, atacantul şi-a făcut apariţia la derby-ul Rapid – Dinamo.

Fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova a fost surprins de camerele TV în tribună, alături de iubită.

În apropierea lui s-au mai aflat şi Jerry Gane, antrenorul secund al echipei naționale, dar și de Costin Curelea, selecționerul României U21.