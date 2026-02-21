Kopic a anunţat ultimul transfer al lui Dinamo, după eşecul cu Rapid: "Va veni!" - Antena Sport

Închide meniul
Kopic a anunţat ultimul transfer al lui Dinamo, după eşecul cu Rapid: “Va veni!”

Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 23:05

Comentarii
Zeljko Kopic, la conferinţa de presă

Trupa din Ștefan cel Mare a bătut palma pentru transferul lui George Pușcaș, însă mutarea încă n-a fost oficializată. Atacantul a fost supus mai multor teste medicale, iar de mâine va ajunge sub comanda lui Kopic. Anunţul a fost făcut la Digi Sport de Andrei Nicolescu.

Kopic a conformat că îl aşteaptă la antrenamente pe fostul atacant al naţionalei României.

“Puşcaş va veni, să vedem care este nivelul lui de pregătire şi apoi luăm o decizie despre când va juca”, a spus tehnicianul.

El a vorbit şi despre meciul pierdut, cu giuleştenii, scor 2-1. “Rapid a fost o echipă bună în defensivă, a profitat de oportunităţi şi a marcat. Asta este. Trebuie să vedem ce e de făcut să fie mai bine. Am simţit înainte de meci că eram încrezători, şi în celelalte meciuri aveam posesie bună, de 70 la sută. Şi nu este prima dată când ni se întâmplă asta împotriva Rapidului”, a declarat Kopic.

Tehnicianul celor din Ştefan cel Mare a evitat să dea un verdict în cazul golului anulat în urma intervenţiei VAR.

“Nu comentez decizia arbitrului. A fost acţiune bună pentru noi, dar a dat fault”, a mai spus tehnicianul.

 

