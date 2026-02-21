Marian Aioani nu a fost recuperat 100% pentru Rapid - Dinamo: "Trebuia să riscăm". Ce a spus despre bulgărele de zăpadă - Antena Sport

Marian Aioani a recunoscut la finalul meciului dintre Rapid şi Dinamo, câştigat de giuleşteni cu 2-1, că nu a fost recuperat total pentru această partidă. Accidentat în meciul de la Ovidiu, cu Farul Constanţa.
În condiţiile în care şi Dejan Iliev a avut probleme la antrenamente, fiind lovit la clavicuă, Marian Aioani a simţit că este nevoie să rişte pentru un meci atât de important pentru Rapid. De asemenea, el a vorbit şi despre momentul în care a fost lovit cu un bulgăre de zăpadă.
Marian Aioani a riscat pentru a juca în Rapid – Dinamo 2-1: “Era important”
“Am simţit că m-a lovit ceva foarte puternic. Cred că acel bulgăre a fost strâns mai mult în pumn, cu gheaţă. Habar n-am, dar s-a simţit destul de tare.
Staff-ul medical a avut foarte multă grijă de mine pe parcursul acestei săptămâni să reuşesc să mă fac bine. Vreau să le mulţumesc pe această cale că au fost lângă mine şi m-au ajutat. A fost destul de dificil pentru că nu am ieşit în cel mai bun punct al meciului de la Constanţa.
Nu am fost 100% pentru că am făcut doar ieri puţin antrenament. Am preferat să joc. Din câte am înţeles, nici Dejan (n.r. Iliev) nu era foarte bine, s-a lovit la antrenament la claviculă şi trebuia să riscăm pentru că era un meci important.
Cred că am avut o atitudine foarte bună. În prima repriză am avut un joc consistent, în a doua repriză am luptat, ne-am apărat. Păcat că am luat gol, dar e important că am câştigat”, a declarat Marian Aioani, la digisport.ro.
În urma acestui succes, Rapid a ajuns la 52 de puncte şi a egalat-o pe Dinamo, echipa de pe locul 2. Universitatea Craiova e lider, cu 53 de puncte, dar oltenii se pot distanţa, dacă vor învinge duminică pe terenul celor de la Unirea Slobozia. Tot cu Unirea Slobozia va juca şi Rapid etapa viitoare.
