Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia - Universitatea Craiova - Antena Sport

Universitatea Craiova va juca pe terenul celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Echipa antrenată de Filipe Coelho își propune să obțină o nouă victorie, care să îi permită rămânerea pe prima poziție din clasament.

Înaintea duelului care a fost programat duminică seară, tehnicianul portughez a primit vești bune dinspre staff-ul medical. Unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei va fi apt de joc.

Steven Nsimba, apt pentru meciul cu Unirea Slobozia

Universitatea Craiova vrea să bifeze victoria cu numărul 16 din acest sezon al Ligii 1, iar gruparea antrenată de Filipe Coelho se va deplasa etapa aceasta pe terenul celor de la Unirea Slobozia.

Tehnicianul oltenilor a primit o veste bună, asta pentru că Steven Nsimba va fi apt de joc, după ce a ratat partidele cu FCSB, din Cupa României, dar și din campionat.

Atacantul care a marcat de opt ori va reveni, cel mai probabil, în echipa de start. La conferința de presă, Coelho a precizat că Alexandru Cicâldău nu va juca la Slobozia, după ce a acuzat dureri musculare.