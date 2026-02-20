Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: "Foarte multe probleme". Ce îi reproşează actualului preşedinte - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte

Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte

Alex Masgras Publicat: 20 februarie 2026, 11:21

Comentarii
Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: Foarte multe probleme. Ce îi reproşează actualului preşedinte

Răzvan Burleanu / Sport Pictures

Răzvan Burleanu va avea concurenţă la alegerile pentru şefia FRF. După ce în 2022 a fost unicul candidat, actualul preşedinte de la “Casa Fotbalului” va avea cel puţin un contracandidat la alegerile de anul acesta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Ilie Drăgan, cel care a candidat şi în 2018 şi care este, în prezent, preşedintele clubului de juniori 3 Kids Sports. Acesta a anunţat că va candida, urmând să depunde dosarul zilele următoare. El mai are nevoie de o propunere din partea unui membru afiliat FRF. Regulamentul spune că este nevoie de susţinerea a cel puţin 5 membri afiliaţi federaţiei pentru a candida. Alegerile vor avea loc pe 18 martie.

Ilie Drăgan va candida la şefia FRF: “Mă pot aştepta la orice”

“Sper să nu fiu singurul candidat, sper să vină mai mulți candidați la președinția FRF. Sunt un om pasionat de fotbal, un om muncitor și cu intuiție în luarea anumitor decizii în ceea ce privește activitatea mea.

Pot spune chiar că aș avea o viziune, în sensul că de-a lungul timpului am fost cu un pas înaintea altor cluburi de nivelul meu, mă refer la calitatea mea de președinte de club. Sunt un om care nu renunță, eram bun la rezistență când eram legitimat. În prezent sunt președintele clubului de fotbal 3 Kids Sport, l-am fondat împreună cu alte persoane în 2008.

Încă nu e finalizat dosarul. Mai am nevoie de o propunere de candidatură, am până acum 4. Mai am 5-6 oameni care mi-au spus că-mi vor da candidatura și mă voi vedea cu dânșii zilele următoare. Mi-au promis, acum sper ca măcar unul dintre ei să se țină de cuvânt. Personal, nu cred că vor fi probleme cu încă o propunere de candidatură. N-aș vrea să am doar 5, aș vrea să am 8-9 propuneri, că mă pot aștepta la orice”, a declarat Ilie Drăgan, potrivit prosport.ro.

Reclamă
Reclamă
Ilie Drăgan, în 2018 / Sport Pictures
Ilie Drăgan, în 2018 / Sport Pictures

Ilie Drăgan a vorbit şi despre Răzvan Burleanu, actualul preşedinte FRF. I-a reproşat acestuia faptul că discursurile sale sunt în antiteză cu realitatea fotbalului românesc:

“Răzvan Burleanu folosește tot timpul cuvântul „împreună”. „Împreună suntem o familie”, „împreună suntem mai buni”. Am avut și eu chestia asta, dar să folosim mesaje fără substanță, fără a fi puse în practică, ar fi o problemă. Nu cred că mesajul e important, ci ceea ce facem. Aș putea spune „unitate”. Și poate „suferim împreună” ar putea fi un slogan.

Cei de la conducerea FRF nu suferă împreună cu fotbalul românesc. Sunt două lucruri total separate. Federația Română de Fotbal care într-adevăr o duce foarte bine dacă ne uităm la ce Mercedesuri sunt acolo și la cum arată clădirea Federație pe interior. Averea celor care conduc FRF. Și fotbalul românesc care se destramă pe zi ce trece”, a mai spus Ilie Drăgan.

Cod galben de ninsori şi viscol, cu strat de zăpadă de 20 cm, inclusiv în Capitală. Când intră în vigoareCod galben de ninsori şi viscol, cu strat de zăpadă de 20 cm, inclusiv în Capitală. Când intră în vigoare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greşeala frecventă din trafic, după ninsoare, care se pedepseşte cu amenzi de până la 4.000 de lei
Observator
Greşeala frecventă din trafic, după ninsoare, care se pedepseşte cu amenzi de până la 4.000 de lei
Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente încrucişate. Ce se întâmplă cu Ngezana + două reveniri importante. Exclusiv
Fanatik.ro
Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente încrucişate. Ce se întâmplă cu Ngezana + două reveniri importante. Exclusiv
12:21
EXCLUSIVVeste uriaşă pentru Mircea Lucescu şi România! “Il Luce”, şanse mari să stea pe bancă la barajul cu Turcia
11:29
Continuă scandalul uriaş de pariuri din Turcia: 32 de suspecţi au fost reţinuţi
11:15
Câte bilete s-au vândut pentru Rapid – Dinamo, derby-ul de sâmbătă de pe Arena Naţională
10:21
SUA, al treilea aur olimpic la hochei feminin! Victorie în prelungiri după finala dramatică cu Canada
10:15
VideoCătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat anul 2026 pentru Mercedes: “Este întrebarea sezonului”
9:59
Ce au scris nemţii despre Julia Sauter, după locul 17 obţinut pentru România la Jocurile Olimpice: “Satisfăcător”
Vezi toate știrile
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 3 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1 4 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 5 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 6 Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!