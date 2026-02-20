Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: "Foarte multe probleme". Ce îi reproşează actualului preşedinte - Antena Sport

Răzvan Burleanu va avea concurenţă la alegerile pentru şefia FRF. După ce în 2022 a fost unicul candidat, actualul preşedinte de la “Casa Fotbalului” va avea cel puţin un contracandidat la alegerile de anul acesta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Ilie Drăgan, cel care a candidat şi în 2018 şi care este, în prezent, preşedintele clubului de juniori 3 Kids Sports. Acesta a anunţat că va candida, urmând să depunde dosarul zilele următoare. El mai are nevoie de o propunere din partea unui membru afiliat FRF. Regulamentul spune că este nevoie de susţinerea a cel puţin 5 membri afiliaţi federaţiei pentru a candida. Alegerile vor avea loc pe 18 martie.

Ilie Drăgan va candida la şefia FRF: “Mă pot aştepta la orice”

“Sper să nu fiu singurul candidat, sper să vină mai mulți candidați la președinția FRF. Sunt un om pasionat de fotbal, un om muncitor și cu intuiție în luarea anumitor decizii în ceea ce privește activitatea mea.

Pot spune chiar că aș avea o viziune, în sensul că de-a lungul timpului am fost cu un pas înaintea altor cluburi de nivelul meu, mă refer la calitatea mea de președinte de club. Sunt un om care nu renunță, eram bun la rezistență când eram legitimat. În prezent sunt președintele clubului de fotbal 3 Kids Sport, l-am fondat împreună cu alte persoane în 2008.

Încă nu e finalizat dosarul. Mai am nevoie de o propunere de candidatură, am până acum 4. Mai am 5-6 oameni care mi-au spus că-mi vor da candidatura și mă voi vedea cu dânșii zilele următoare. Mi-au promis, acum sper ca măcar unul dintre ei să se țină de cuvânt. Personal, nu cred că vor fi probleme cu încă o propunere de candidatură. N-aș vrea să am doar 5, aș vrea să am 8-9 propuneri, că mă pot aștepta la orice”, a declarat Ilie Drăgan, potrivit prosport.ro.