Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: "100%" - Antena Sport

Prima reacţie oficială din partea FRF legată de viitorul băncii naţionale a României a venit din partea lui Ilie Dumitrescu.

Așteptat de reporteri în momentul în care a părăsit sediul FRF, Ilie Dumitrescu a răspuns la cea mai importantă întrebare: ”Vă așteptați ca Mircea Lucescu să continue?”. Fostul component al Generaţiei de Aur a spus sigur: ”100%!”. Ilie Dumitrescu este în prezent oficial FRF, după ce în urmă cu o lună a intrat în echipa lui Răzvan Burleanu.

Mircea Lucescu va sta pe bacă cu Turcia

Mircea Lucescu a terminat investigaţiile din Belgia, acolo unde a ajuns din cauza problemelor de sănătate cu care s-a luptat în ultima perioadă, care au dus la dubiile legate de prezenţa selecţionerului de 80 de ani pe banca României la barajul cu Turcia, de pe 26 martie. Din informaţiile obţinute de Antena Sport, veştile pot fi considerate bune! Dacă iniţial, şansele ca Lucescu să fie pe bancă la Istanbul erau reduse, acum putem spera! Starea de sănătate, care e sensibilă, îi va putea permite să rămână în funcţia de selecţioner pentru play-off, decizia fiind însă la Il Luce. Din informaţiile noastre, Lucescu îşi doreşte mult acest lucru.