Veşti bune pentru România: Mihăilă a marcat din nou în Turcia! - Antena Sport

Valentin Mihăilă are o formă fantastică în Turcia, cu mai puțin de două luni înaintea barajului cu selecționata pregătită de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a fost titular în disputa Rizespor – Kocaelispor și a reușit să marcheze destul de rapid, în minutul 13.
Mihăilă a marcat primul gol al partidei şi continuă seria bună de evoluţii în Turcia. Atacantul român a ajuns la cinci goluri de la venirea lui la Rizespor.
Valentin Mihăilă are o cotă de piață de 2,8 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Goal Mihăilă ⚽️ pic.twitter.com/zkOxppzAHV
— TheFootballZone (@football_t69515) February 20, 2026
