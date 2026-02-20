Veşti bune pentru România: Mihăilă a marcat din nou în Turcia! - Antena Sport

Închide meniul
Veşti bune pentru România: Mihăilă a marcat din nou în Turcia!

Radu Constantin Publicat: 20 februarie 2026, 19:46

Valentin Mihăilă, în tricoul naționalei României / Profimedia

Valentin Mihăilă are o formă fantastică în Turcia, cu mai puțin de două luni înaintea barajului cu selecționata pregătită de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a fost titular în disputa Rizespor – Kocaelispor și a reușit să marcheze destul de rapid, în minutul 13.

Mihăilă a marcat primul gol al partidei şi continuă seria bună de evoluţii în Turcia. Atacantul român a ajuns la cinci goluri de la venirea lui la Rizespor.

Valentin Mihăilă are o cotă de piață de 2,8 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

