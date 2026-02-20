Valeriu Iftime: "În prostia mea credeam la titlu!" Face praf un jucător: "Parcă a băut două sticle de whiskey" - Antena Sport

Închide meniul
Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey”

Radu Constantin Publicat: 20 februarie 2026, 22:24

Valeriu Iftime, în timpul unui meci / Sport Pictures

Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Ligii 1.

Valeriu Iftime pare resemnat după un nou eşec înregistrat. Privind în urmă, patronul Botoşaniului crede că şansele de play-off sunt acum infime.

“La sărac îi ia vântul stuful de pe casă. Puteam să facem 2-2, şi Miron mai gafează. Speranţe mai avem cât un bob de mazăre. De unde am plecat şi unde am ajuns. Şi în prostia mea credeam la titlu. E trist, dezamăgitor. E clar că Leo poate să recostruiască ceva acolo”, a declarat Iftime la Digi Sport.

La final de meci, Mitrov a făcut o serie de declaraţii dure, spunând chiar că echipa este în periocl de retrogradare. Patronul i-a răspuns, spunând că FC Botoşani a jucat bine, iar antrenorul Leo Grozavu poate redresa echipa. Mai mult, Iftime crede că partida a fost pierdută pe mâna lui Miron.

“Nu am chiar mintea lui Mitrov. Nu ar trebui să ne panicăm. Am luat trei goluri – două luate de o apărare slabă, naivă, cu un Miron ca un căpitan de vas după ce a băut două sticle de whisky. După ce am semnat contractul joacă prost! În rest echipa a jucat. E o seară complicată pentru fotbalul botoşenean, suntem la mâna norocului”, a mai spus patronul celor de la Botoşani.

