Costel Gâlcă, după ce Rapid este matematic în play-off: "Era important pentru noi să câştigăm" - Antena Sport

Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în etapa a 28-a din Liga 1. Graţie acestui rezultat giuleştenii sunt acum calificaţi matematic în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă a ştiut că meciul cu Dinamo avea o miză importantă. “Era important pentru noi să câştigăm. E o echipă bună, am ştitu că o să lase spaţii. Am avut şi realizări, pentru că am ştiut să profităm”, a declarat antrenourl la Digi Sport.

El a vorbit şi despre noile transferuri, Moruţan şi Paraschiv, care au avut o evoluţie bună cu Dinamo. Ultimul chiar a reuşit să înscrie.

“Mai sunt multe meciuri, avem jucători noi şi sperăm să-i integrăm. Mă bucur pentru Paraschiv, e bine pentru el”, a declarat Gâlcă.

Legat de faptul că Dinamo a avut o posesie mai bună, tehnicianul a concluzionat: “Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul, dar până la urmă contează eficienţa şi rezultatul”.