Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: "Cea mai mare umilință pentru sportul românesc" - Antena Sport

Eduard Novak este cel care a criticat dur performanţa Juliei Sauter, cea care i-a adus României cea mai bună clasare din istoria ei la Jocurilor Olimpice la proba feminină de patinaj artistic, locul 17 la programul liber.

Fostul ministru al sportului nu consideră un motiv de bucurie un loc 17 obţinut de o sportivă născută în Germania, care reprezintă ţara noastră şi care şi-a obţinut cetăţenia română în 2025.

Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob de Eduard Novak

“Dacă am ajuns să ne bucurăm pentru locul 17 obținut de o nemțoaică care reprezintă România, înseamnă că am ajuns foarte rău!

Trăiesc cea mai mare umilință la adresa sportului de performanță românesc!! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!”, a fost mesajul lui Novak, pe contul de Facebook.