Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: "Cea mai mare umilință pentru sportul românesc" - Antena Sport

Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”

Dan Roșu Publicat: 20 februarie 2026, 15:25

Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: Cea mai mare umilință pentru sportul românesc

Julia Sauter, în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 / Profimedia

Eduard Novak este cel care a criticat dur performanţa Juliei Sauter, cea care i-a adus României cea mai bună clasare din istoria ei la Jocurilor Olimpice la proba feminină de patinaj artistic, locul 17 la programul liber.

Fostul ministru al sportului nu consideră un motiv de bucurie un loc 17 obţinut de o sportivă născută în Germania, care reprezintă ţara noastră şi care şi-a obţinut cetăţenia română în 2025.

Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob de Eduard Novak

“Dacă am ajuns să ne bucurăm pentru locul 17 obținut de o nemțoaică care reprezintă România, înseamnă că am ajuns foarte rău!

Trăiesc cea mai mare umilință la adresa sportului de performanță românesc!! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!”, a fost mesajul lui Novak, pe contul de Facebook.

Julia a terminat pe locul 17 la programul liber, cea mai bună performanţă a României la JO, la proba feminină. Sportiva de 28 de ani a fost în al nouălea cer.

“Când am auzit, wow, 190 de puncte, nu te-ai fi gândit la asta, nu? Trebuie să spun sincer, nici eu. Am fost atât de fericită când am văzut cele 190 de puncte”, a spus Julia Sauter.

Mulţi şoferi nu mai fac amiabilă şi plătesc accidentul cu bani din propriul buzunar. Ce riscăMulţi şoferi nu mai fac amiabilă şi plătesc accidentul cu bani din propriul buzunar. Ce riscă
Eduard Novak, numit în Comisia de Paraciclism a UCI

Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a anunţat în 2025 numirea lui Carol Eduard Novak, preşedintele Comitetului Naţional Paralimpic, în Comisia de Paraciclism pentru mandatul 2025–2029.

Decizia a fost oficializată de preşedintele UCI, David Lappartient, la Aigle, odată cu reînnoirea componenţei comisiilor federale pentru următorii patru ani.

