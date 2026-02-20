Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România - Antena Sport

Julia Sauter a scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano Cortina. Ajunsă la 28 de ani, sportiva născută în Germania a reuşit cea mai bună performanţă a carierei, locul 17 fiind şi cel mai bun înregistrat vreodată de România în patinajul feminin.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu un program liber marcat de maturitate şi curaj, Julia Sauter a încheiat la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 cu cea mai bună performanţă a carierei la liber (127.80 puncte) şi cu personal best la total (190.93 puncte). Performanţa i-a adus locul 17 olimpic şi un zâmbet cât o medalie.

Julia Sauter: “Acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”

Totuşi, la final, Julia a fost nevoită să vorbească şi despre realitatea sportului care a adus-o în România cu 15 ani în urmă, despre care spune că nu vine la pachet şi cu sume de bani atât de mari încât să nu ai griji la bătrâneţe.

Astfel că ea se gândeşte să mai concureze maximum doi ani. Vorbele fiind din partea unei campioane care în trecut a fost nevoită să aibă şi 3 joburi în acelaşi timp pentru a-şi putea continua visul de a patina.

“(n.r. Întrebată pentru ce perioadă ar mai dori să concureze) Nu știu încă, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat.