Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România - Antena Sport

Julia Sauter a scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano Cortina. Ajunsă la 28 de ani, sportiva născută în Germania a reuşit cea mai bună performanţă a carierei, locul 17 fiind şi cel mai bun înregistrat vreodată de România în patinajul feminin.
Cu un program liber marcat de maturitate şi curaj, Julia Sauter a încheiat la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 cu cea mai bună performanţă a carierei la liber (127.80 puncte) şi cu personal best la total (190.93 puncte). Performanţa i-a adus locul 17 olimpic şi un zâmbet cât o medalie.
Julia Sauter: “Acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”
Totuşi, la final, Julia a fost nevoită să vorbească şi despre realitatea sportului care a adus-o în România cu 15 ani în urmă, despre care spune că nu vine la pachet şi cu sume de bani atât de mari încât să nu ai griji la bătrâneţe.
Astfel că ea se gândeşte să mai concureze maximum doi ani. Vorbele fiind din partea unei campioane care în trecut a fost nevoită să aibă şi 3 joburi în acelaşi timp pentru a-şi putea continua visul de a patina.
“(n.r. Întrebată pentru ce perioadă ar mai dori să concureze) Nu știu încă, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat.
Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață – și nu mai ești tânăr”, a spus Julia Sauter pentru Golden Skate.
Julia Sauter plătea competițiile din propriul buzunar
Totuşi, şi alegerea României a venit la pachet cu o serie de provocări pentru ea. Federaţia Română de Patinaj a fost dizolvată în 2018, din cauza neregulilor financiare. Astfel că Julia și Marius Negrea plăteau în 2023 din propriul buzunar prezenta la competițiile internaționale. Pentru a reuși asta, Julia a dezvăluit că are trei joburi. “Viața este scumpă și încerc să supraviețuiesc, să strâng bani pentru a face ce-mi place. Îmi doresc să reprezint România la Jocurile Olimpice!
Lucrez în trei locuri că să mă pot antrena în patinoare și să pot merge la competiții. Plătesc ca să concurez pentru România”, a spus Julia, în 2023, citată de sport.ro.
Atunci, singurul ei ajutor venea de la CSU Brașov, clubul de care aparține. Este insuficient însă, dacă ținem cont că Julia și Marius au nevoie anual de 12.000 de euro, pentru șapte competiții internaționale.
Tot în acea perioadă, ea a cerut ajutorul românilor şi a deschis o pagină de GoFundMe. “Am avut momente când am deschis o pagină GoFundMe și românii m-au ajutat să ajung acolo. Mereu au fost oameni care au crezut în mine. Pentru asta voi fi mereu recunoscătoare”, spunea recent Julia, citată de tvr.ro.
- SUA, al treilea aur olimpic la hochei feminin! Victorie în prelungiri după finala dramatică cu Canada
- Ce au scris nemţii despre Julia Sauter, după locul 17 obţinut pentru România la Jocurile Olimpice: “Satisfăcător”
- Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin
- Cele mai tari imagini cu programul Juliei Sauter de la Jocurile Olimpice. Așa a intrat în istoria României
- Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva”