Promisiunea lui Cîrjan: "În play-off să-i batem de două ori" - Antena Sport

Promisiunea lui Cîrjan: “În play-off să-i batem de două ori”

Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 22:56

Promisiunea lui Cîrjan: În play-off să-i batem de două ori

Cătălin Cîrjan, într-un meci pentru Dinamo / Sport Pictures

Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în etapa a 28-a din Liga 1.

Cătălin Cîrjan ştie unde s-a pierdut meciul. Giuleştenii au reuşit să înscrie rapid, iar apoi au reuşit să se apere bine.

“De fiecare dată se întâmplă la fel, dominăm, avem povesesie, dar pierdem. Aşa s-a întâmplat de fiecare dată în ultimii doi ani, când am jucat cu ei. Trebuie să marcăm mai multe goluri. Am început bine, după golurile lor a fost mai dificil. S-au apărat bine, a fost mai greu să-i desfacem”, a spus Cîrjan la Digi Sport. “O să ne pregătim şi în play-off să-i batem de două ori”, a mai spus fotbalistul la Digi Sport.

Legat de faza din mintul 48, când portarul Rapidului a fost lovit în debutul reprizei secunde de un bulgăre trimis din sectorul dinamovist, Cîrjan crede că şi Aiaoni a exagerat. El a povestit şi ce a vorbit cu fanii: “Am încercat să le spun să nu mai arunce, e bine că am terminat meciul”, a mai declarat fotbalistul.

