„Am jucat cărți!” Deschamps, pus pe glume! Ce au făcut jucătorii în timpul pauzei de 2 ore de la Franța – Irak

Partida dintre Franța și Irak din etapa a doua de la Campionatul Mondial a fost suspendată timp de două ore din cauza furtunii din Philadelphia. După 1-0 la pauză, vicecampioana de la turneul din Qatar a revenit pe teren după două ore și a marcat alte 2 goluri.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Ce au făcut jucătorii pe timpul pauzei

Kylian Mbappe a reușit o nouă dublă după cea cu Senegal și este la egalitate cu Erling Haaland în clasamentul golgheterilor, cu un gol sub Leo Messi.

„A fost o seară foarte lungă. Am stat foarte mult să așteptăm. Te consumă emoțional și mental, pentru că a trebuit să rămânem complet concentrați și conectați la ce urma să se întâmple, chiar și în vestiar. Să stai o oră și jumătate, aproape două ore, în vestiar și să îți păstrezi concentrarea este foarte greu. Cere foarte mult de la tine. Jucătorii au făcut un efort uriaș, la fel și stafful” a spus Kylian Mbappe la finalul partidei.

Spre deosebire de Mbappe, selecționerul Didier Deschamps a privit partea amuzantă a situației: „Am jucat cărți. Nu, de fapt am așteptat. Ni se dădeau anumite intervale, apoi erau împinse din nou mai târziu. Chiar m-am simțit bine alături de jucătorii mei, am încercat să ne destindem. Până la urmă este o chestiune de siguranță. Nu te poți lupta cu ploaia și fulgerele. Nu mă deranjează. Sunt circumstanțe cu totul speciale și sper să nu se mai repete. Important era să nu ne asumăm niciun risc” a spus Deschamps.