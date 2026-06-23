„Am jucat cărți!” Deschamps, pus pe glume! Ce au făcut jucătorii în timpul pauzei de 2 ore de la Franța – Irak

Partida dintre Franța și Irak din etapa a doua de la Campionatul Mondial a fost suspendată timp de două ore din cauza furtunii din Philadelphia. După 1-0 la pauză, vicecampioana de la turneul din Qatar a revenit pe teren după două ore și a marcat alte 2 goluri.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Ce au făcut jucătorii pe timpul pauzei
Kylian Mbappe a reușit o nouă dublă după cea cu Senegal și este la egalitate cu Erling Haaland în clasamentul golgheterilor, cu un gol sub Leo Messi.
„A fost o seară foarte lungă. Am stat foarte mult să așteptăm. Te consumă emoțional și mental, pentru că a trebuit să rămânem complet concentrați și conectați la ce urma să se întâmple, chiar și în vestiar. Să stai o oră și jumătate, aproape două ore, în vestiar și să îți păstrezi concentrarea este foarte greu. Cere foarte mult de la tine. Jucătorii au făcut un efort uriaș, la fel și stafful” a spus Kylian Mbappe la finalul partidei.
Spre deosebire de Mbappe, selecționerul Didier Deschamps a privit partea amuzantă a situației: „Am jucat cărți. Nu, de fapt am așteptat. Ni se dădeau anumite intervale, apoi erau împinse din nou mai târziu. Chiar m-am simțit bine alături de jucătorii mei, am încercat să ne destindem. Până la urmă este o chestiune de siguranță. Nu te poți lupta cu ploaia și fulgerele. Nu mă deranjează. Sunt circumstanțe cu totul speciale și sper să nu se mai repete. Important era să nu ne asumăm niciun risc” a spus Deschamps.
Fundașul celor de la Barcelona, Jules Kounde, a povestit tactica lui: „A fost ca și cum începea un meci nou după întrerupere. Am pedalat puțin pe bicicletele de încălzire ca să rămânem activi. Apoi ne-am oprit și am vorbit, în timp ce așteptam să revenim pe teren și să facem din nou încălzirea. Toți am vrut să reluăm jocul și să terminăm meciul. Voiam doar să fim siguri că terenul se poate juca, pentru că erau zone acoperite de apă”.
De partea cealaltă, selecționerul australian al Irak-ului, Graham Arnold a fost dezamăgit de reacția jucătorilor săi la pauza lungă. „Le-am spus jucătorilor, înainte să revenim pe teren, că va conta cine reușește să se reconecteze mai repede mental. Partea frustrantă este că greșeala aceea ne-a costat. Întreruperea de două ore a făcut, evident, totul mult mai greu pentru jucători. Este prima dată când trec prin așa ceva, fie ca antrenor, fie ca jucător. A fost mai mult despre a-i lăsa pe jucători să stea, să se relaxeze și să se pregătească pentru momentul în care urmau să revină pe teren. A fost o experiență unică pentru noi toți” a povestit Arnold.
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