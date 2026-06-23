Franța 3-0 Irak. Mbappe, dublă la meciul 100 pentru Franța! Partida a fost suspendată timp de două ore

Jucătorii celor două echipe s-au retras la vestiar din cauza furtunii / Getty Images

Kylian Mbappe continuă cursa cu Lionel Messi pentru titlul de golgheter la Mondial. După dubla lui Messi cu Austria, Mbappe a răspuns cu o dublă în meciul cu Irak, la partida cu numărul 100 în tricoul naționalei Franței.

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Meciul a fost suspendat timp de două ore din cauza unei furtuni la Philadelphia.

Franţa – Irak 3-0

FINAL DE MECI!

Min 90. Mbappe trece pe lângă hattrick după o fază superbă, finalizată cu un șut puternic care trece pe lângă vinclu.

Min 75. Ocazie foarte bună și pentru Irak la o centrare în careul lui Maignan, Al Hamadi reia prin alunecare puțin pe lângă poartă.