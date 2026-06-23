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Franța 3-0 Irak. Mbappe, dublă la meciul 100 pentru Franța! Partida a fost suspendată timp de două ore

Antena Sport Publicat: 23 iunie 2026, 3:50

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Franța 3-0 Irak. Mbappe, dublă la meciul 100 pentru Franța! Partida a fost suspendată timp de două ore

Jucătorii celor două echipe s-au retras la vestiar din cauza furtunii / Getty Images

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Kylian Mbappe continuă cursa cu Lionel Messi pentru titlul de golgheter la Mondial. După dubla lui Messi cu Austria, Mbappe a răspuns cu o dublă în meciul cu Irak, la partida cu numărul 100 în tricoul naționalei Franței.

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Meciul a fost suspendat timp de două ore din cauza unei furtuni la Philadelphia.

Franţa – Irak 3-0

FINAL DE MECI!

Min 90. Mbappe trece pe lângă hattrick după o fază superbă, finalizată cu un șut puternic care trece pe lângă vinclu.

Min 75. Ocazie foarte bună și pentru Irak la o centrare în careul lui Maignan, Al Hamadi reia prin alunecare puțin pe lângă poartă.

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Min 66. GOOOOOL FRANȚA! Dembele ratează mai întâi o ocazie bună, pentru ca apoi să înscrie cu un șut din careu în diagonală.

Min 58. Fază superbă a Franței, Mbappe îi lasă pentru șut lui Olise care trimite un lob, mingea lovește transversala.

Min 54. GOOOOL FRANȚA! Mbappe profită de o gafă uriașă a Irak-ului! Pasa unui fundaș către portarul Basil este scăpată de acesta, Dembele interceptează și îl lasă cu poarta goală pe Mbappe.

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Meciul s-a reluat două ore mai târziu decât trebuia.

Update 02.20: Meciul dintre Franța și Irak se va relua în jurul orei 02.50, iar repriza a doua va fi transmisă în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Meciul este suspendat după primele 45 de minute din cauza vremii! Ploaia torențială și descărcările electrice pun în pericol jucătorii și suporterii astfel că a fost luată decizia de oprire temporară a meciului! Fanii au fost evacuați de pe arenă. Momentan, meciul este oprit pentru 15 minute!


Min 14. GOOOOL FRANȚA! Mbappe deschide scorul cu un șut de la marginea careului cu stângul.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

  • Franţa: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Olise, Dembele, Barcola – Mbappe.
  • Rezerve: Akliouche, Cherki, Doue, Gusto, Hernandez, Kante, Konate, Lacroix, Mateta, Risser, Samba, Tchouameni, Thuram, Zaire-Emery.
  • Selecţioner: Didier Deschamps.
  • Irak: Basil – Ali, Tahseen, Hashem, Doski – Al Ammari, Ismaeel – Bayesh, Iqbal, Qasem – Hussein.
  • Rezerve: Al Hamadi, Ali, Al Reeshawee, Amyn, Farji, Hassan, Jasm, Putros, Saadoon, Sher, Sulaka, Talib, Yakob, Younis, Yousif.
  • Selecţioner: Graham Arnold

Lotul Irakului pentru Cupa Mondială 2026
Portari: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta)
Fundași: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib)
Mijlocași: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)
Atacanți: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)
Selecționer: Graham Arnold

Lotul Franței pentru Cupa Mondială 2026
Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
Fundași: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern)
Mijlocași: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)
Atacanți: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern), Marcus Thuram (Inter)
Selecționer: Didier Deschamps

 

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