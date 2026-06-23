Franța 3-0 Irak. Mbappe, dublă la meciul 100 pentru Franța! Partida a fost suspendată timp de două ore

Kylian Mbappe continuă cursa cu Lionel Messi pentru titlul de golgheter la Mondial. După dubla lui Messi cu Austria, Mbappe a răspuns cu o dublă în meciul cu Irak, la partida cu numărul 100 în tricoul naționalei Franței.
Meciul a fost suspendat timp de două ore din cauza unei furtuni la Philadelphia.
Franţa – Irak 3-0
FINAL DE MECI!
Min 90. Mbappe trece pe lângă hattrick după o fază superbă, finalizată cu un șut puternic care trece pe lângă vinclu.
Min 75. Ocazie foarte bună și pentru Irak la o centrare în careul lui Maignan, Al Hamadi reia prin alunecare puțin pe lângă poartă.
Min 66. GOOOOOL FRANȚA! Dembele ratează mai întâi o ocazie bună, pentru ca apoi să înscrie cu un șut din careu în diagonală.
Min 58. Fază superbă a Franței, Mbappe îi lasă pentru șut lui Olise care trimite un lob, mingea lovește transversala.
Min 54. GOOOOL FRANȚA! Mbappe profită de o gafă uriașă a Irak-ului! Pasa unui fundaș către portarul Basil este scăpată de acesta, Dembele interceptează și îl lasă cu poarta goală pe Mbappe.
Meciul s-a reluat două ore mai târziu decât trebuia.
Update 02.20: Meciul dintre Franța și Irak se va relua în jurul orei 02.50, iar repriza a doua va fi transmisă în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
Meciul este suspendat după primele 45 de minute din cauza vremii! Ploaia torențială și descărcările electrice pun în pericol jucătorii și suporterii astfel că a fost luată decizia de oprire temporară a meciului! Fanii au fost evacuați de pe arenă. Momentan, meciul este oprit pentru 15 minute!
The first weather delay of the World Cup ☔
The second-half between France and Iraq has been delayed and fans have been told to take shelter in the Philadelphia Stadium because of incoming severe weather. pic.twitter.com/oEKm1WX2l7
— Match of the Day (@BBCMOTD) June 22, 2026
Min 14. GOOOOL FRANȚA! Mbappe deschide scorul cu un șut de la marginea careului cu stângul.
Min. 1: A început partida!
Echipele de start:
- Franţa: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Olise, Dembele, Barcola – Mbappe.
- Rezerve: Akliouche, Cherki, Doue, Gusto, Hernandez, Kante, Konate, Lacroix, Mateta, Risser, Samba, Tchouameni, Thuram, Zaire-Emery.
- Selecţioner: Didier Deschamps.
- Irak: Basil – Ali, Tahseen, Hashem, Doski – Al Ammari, Ismaeel – Bayesh, Iqbal, Qasem – Hussein.
- Rezerve: Al Hamadi, Ali, Al Reeshawee, Amyn, Farji, Hassan, Jasm, Putros, Saadoon, Sher, Sulaka, Talib, Yakob, Younis, Yousif.
- Selecţioner: Graham Arnold
Lotul Irakului pentru Cupa Mondială 2026
Portari: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta)
Fundași: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib)
Mijlocași: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)
Atacanți: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)
Selecționer: Graham Arnold
Lotul Franței pentru Cupa Mondială 2026
Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
Fundași: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern)
Mijlocași: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)
Atacanți: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern), Marcus Thuram (Inter)
Selecționer: Didier Deschamps
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