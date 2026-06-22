Lionel Messi, cifre ireale la Cupa Mondială! Statistica prin care l-a făcut ”mic” pe Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a strălucit din nou pe cea mai importantă scenă a fotbalului, dubla sa fiind suficientă pentru ca Argentina să obțină victoria și calificarea în șaisprezecimile Campionatului Mondial.
Mai mult decât atât, cele două goluri înscrise în poarta Austriei au adâncit și mai mult prăpastia dintre el și Cristiano Ronaldo, care a avut un meci de coșmar la debutul la acest turneu final.
Lionel Messi l-a surclasat pe Cristiano Ronaldo
Rivalitatea dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo este deja arhi-cunoscută, iar starul argentinian a mai scris o pagină de istorie la acest Campionatul Mondial, după ce a devenit cel mai important marcator.
Cu 18 goluri înscrise la turneele finale, fotbalistul de 38 de ani s-a distanțat la două reușite de Miroslav Klose și pare tot mai greu de depășit. Mai mult decât atât, Messi a mai stabilit o performanță impresionantă, prin care l-a pus iar în umbră pe Cristiano Ronaldo.
El a ajuns la 12 goluri înscrise la Cupa Mondială după vârsta de 35 de ani, mai multe decât alți fotbaliști au marcat per total la acest tip de turnee finale. Ca o comparație, Cristiano Ronaldo a marcat de opt ori la Cupa Mondială, la fel ca Maradona, Neymar și Rivaldo. Henry a punctat de șase ori, iar Harry Kane de 10 ori.
Messi has scored more World Cup goals after turning 35 (12) than these players in their ENTIRE careers:
-Thierry Henry (6)
-Cristiano Ronaldo (8)
-Maradona (8)
-Neymar (8)
-Rivaldo (8)
-Harry Kane (10)
Unreal longevity 🐐 pic.twitter.com/QoNDaMZSfT
— ESPN FC (@ESPNFC) June 22, 2026
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