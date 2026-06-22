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Lionel Messi, cifre ireale la Cupa Mondială! Statistica prin care l-a făcut ”mic” pe Cristiano Ronaldo

Daniel Işvanca Publicat: 22 iunie 2026, 23:51

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Lionel Messi, cifre ireale la Cupa Mondială! Statistica prin care l-a făcut ”mic” pe Cristiano Ronaldo

Lionel Messi și jucătorii Argentinei / Profimedia

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Lionel Messi a strălucit din nou pe cea mai importantă scenă a fotbalului, dubla sa fiind suficientă pentru ca Argentina să obțină victoria și calificarea în șaisprezecimile Campionatului Mondial.

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Mai mult decât atât, cele două goluri înscrise în poarta Austriei au adâncit și mai mult prăpastia dintre el și Cristiano Ronaldo, care a avut un meci de coșmar la debutul la acest turneu final.

Lionel Messi l-a surclasat pe Cristiano Ronaldo

Rivalitatea dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo este deja arhi-cunoscută, iar starul argentinian a mai scris o pagină de istorie la acest Campionatul Mondial, după ce a devenit cel mai important marcator.

Cu 18 goluri înscrise la turneele finale, fotbalistul de 38 de ani s-a distanțat la două reușite de Miroslav Klose și pare tot mai greu de depășit. Mai mult decât atât, Messi a mai stabilit o performanță impresionantă, prin care l-a pus iar în umbră pe Cristiano Ronaldo.

El a ajuns la 12 goluri înscrise la Cupa Mondială după vârsta de 35 de ani, mai multe decât alți fotbaliști au marcat per total la acest tip de turnee finale. Ca o comparație, Cristiano Ronaldo a marcat de opt ori la Cupa Mondială, la fel ca Maradona, Neymar și Rivaldo. Henry a punctat de șase ori, iar Harry Kane de 10 ori.

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