Boston: World Cup 2026, într-unul dintre cele mai vechi și importante orașe din SUA

Boston este unul dintre cele mai vechi și importante orașe din SUA. Capitala Statului Massachusetts și cel mai mare oraș din regiunea New England va găzdui partide la World Cup 2026, turneu care e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Boston este centrul unei zone metropolitane importante din SUA, Greater Boston, care are o populație de 4,5 milioane de persoane. Aceasta este a zecea aglomerare urbană din Statele Unite.

Boston este considerat a fi un centru internațional al învățământului superior, oraș în care se află universități de renume. În apropierea orașului se regăsește Universitatea Harvard, iar principala instituție de învățământ superior este Universitatea Boston.

Boston se diferențiază prin faptul că îmbină istoria și elementele moderne, cartierele Beacon Hill sau Back Bay fiind printre atracțiile orașului. Fenway Park sau Boston Common atrag, de asemenea, turiștii care vin să viziteze orașul american.

 

Boston: World Cup 2026, într-unul dintre cele mai vechi și importante orașe din SUA

Boston: World Cup 2026, într-unul dintre cele mai vechi și importante orașe din SUA

Boston: World Cup 2026, într-unul dintre cele mai vechi și importante orașe din SUA
