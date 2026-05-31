Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci”

Daniel Florea (38 de ani) şi-a anunţat retragerea din activitate după barajul câştigat dramatic de Farul, cu Chindia, la loviturile de departajare. Daniel Florea a deschis scorul, în minutul 7, Radaslavescu a egalat în minutul 55, iar ulterior s-a ajuns în prelungiri şi la loviturile de departajare.

Fost coleg cu Denis Alibec la Astra, cei doi câştigând împreună titlul în 2016, cu Şumudică pe bancă, Florea a mărturisit că a fost un privilegiu să joace ultimul său meci cu Farul. Florea a crescut la Farul.

“Am devenit şi constănţean. Sunt târgoviştean, născut, crescut, dar am o casă şi aici.

(n.r: Ai fost coleg cu Denis Alibec, cum a fost să fii adversar cu el?) Cum am declarat şi în meciul tur, a fost un privilegiu să-mi închei cariera la primele două echipe ale carierei mele. Am terminat acolo unde am început.

(n.r: A fost ultimul meci al carierei tale?) Astăzi a fost ultimul meci din carieră. În primul rând nu sunt supărat, consider că am făcut tot ce a depins de mine. În momentul în care am fost înlocuit n-a mai depins de mine. Până la urmă a rămas în prima ligă o echipă care m-a lansat în fotbalul mare.