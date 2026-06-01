OFICIAL | Fostul jucător de la Liverpool şi Manchester City şi-a anunţat retragerea

Deţinătorul recordului de meciuri disputate în Premier League şi-a anunţat luni retragerea din activitate, la vârsta de 40 de ani, după o carieră de 24 de ani petrecută în cea mai mare parte în prima ligă engleză, informează Reuters.

James Milner, care a debutat în Premier League la 16 ani pentru Leeds United în 2002, a jucat pentru cluburi ca Liverpool, Manchester City, Aston Villa şi Newcastle United de-a lungul carierei sale îndelungate.

James Milner, fostul jucător de la Liverpool şi Manchester City, se retrage din activitate

În februarie, el a depăşit recordul fostului internaţional englez Gareth Barry pentru cele mai multe apariţii în Premier League, după ce a participat la victoria lui Brighton & Hove Albion cu 2-0 împotriva lui Brentford – al 654-lea său meci în prima ligă a Angliei. Milner a mai jucat patru meciuri pentru Brighton după ce a doborât recordul, ajungând la 658 de partide.

“Am avut norocul să trăiesc momente de neuitat, de la lupta pentru evitarea retrogradării la câştigarea de trofee, jucând în cupele europene şi reprezentând ţara mea, Anglia, la două Campionate Europene şi două Cupe Mondiale”, a scris Milner pe reţelele de socializare, notează agerpres.

Mesajul lui James Milner prin care îşi anunţă retragerea din fotbal

“Dar mai mult decât orice, oamenii şi prieteniile pe care le-am legat de-a lungul jocului sunt cele pe care le voi preţui pentru totdeauna… Părăsesc jocul cu o imensă mândrie, recunoştinţă şi amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieţii. Fotbalul mi-a oferit mult mai mult decât mi-aş fi putut imagina vreodată şi voi fi mereu recunoscător pentru oportunităţile pe care mi le-a oferit”, a adăugat el.