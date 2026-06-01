Home | Fotbal | Premier League | OFICIAL | Fostul jucător de la Liverpool şi Manchester City şi-a anunţat retragerea

OFICIAL | Fostul jucător de la Liverpool şi Manchester City şi-a anunţat retragerea

Mihai Alecu Publicat: 1 iunie 2026, 15:11

Comentarii
OFICIAL | Fostul jucător de la Liverpool şi Manchester City şi-a anunţat retragerea

James Milner şi-a anunţat retragerea din fotbal. Foto: Gettyimages

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Deţinătorul recordului de meciuri disputate în Premier League şi-a anunţat luni retragerea din activitate, la vârsta de 40 de ani, după o carieră de 24 de ani petrecută în cea mai mare parte în prima ligă engleză, informează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

James Milner, care a debutat în Premier League la 16 ani pentru Leeds United în 2002, a jucat pentru cluburi ca Liverpool, Manchester City, Aston Villa şi Newcastle United de-a lungul carierei sale îndelungate.

James Milner, fostul jucător de la Liverpool şi Manchester City, se retrage din activitate

În februarie, el a depăşit recordul fostului internaţional englez Gareth Barry pentru cele mai multe apariţii în Premier League, după ce a participat la victoria lui Brighton & Hove Albion cu 2-0 împotriva lui Brentford – al 654-lea său meci în prima ligă a Angliei. Milner a mai jucat patru meciuri pentru Brighton după ce a doborât recordul, ajungând la 658 de partide.

“Am avut norocul să trăiesc momente de neuitat, de la lupta pentru evitarea retrogradării la câştigarea de trofee, jucând în cupele europene şi reprezentând ţara mea, Anglia, la două Campionate Europene şi două Cupe Mondiale”, a scris Milner pe reţelele de socializare, notează agerpres.

Mesajul lui James Milner prin care îşi anunţă retragerea din fotbal

“Dar mai mult decât orice, oamenii şi prieteniile pe care le-am legat de-a lungul jocului sunt cele pe care le voi preţui pentru totdeauna… Părăsesc jocul cu o imensă mândrie, recunoştinţă şi amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieţii. Fotbalul mi-a oferit mult mai mult decât mi-aş fi putut imagina vreodată şi voi fi mereu recunoscător pentru oportunităţile pe care mi le-a oferit”, a adăugat el.

Reclamă
Reclamă

Milner a câştigat Liga Campionilor, Premier League, Cupa Angliei şi Cupa Ligii cu Liverpool, precum şi două titluri în Premier League, Cupa Angliei şi Cupa Ligii cu City.

El a avut 61 de selecţii pentru naţionala Angliei, ultima dintre acestea în 2016.

Ţara care a înlocuit angajaţii cu AI. Sunt deja peste 16 milioane de firme care au renunţat la oameniŢara care a înlocuit angajaţii cu AI. Sunt deja peste 16 milioane de firme care au renunţat la oameni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Observator
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac
Fanatik.ro
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac
17:02

Cristiano Bergodi taie în carne vie: jucătorii care nu mai sunt doriţi la U Cluj
16:55

Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, sfertul de finală de la Roland Garros? Românca poate scrie istorie
16:36

Portarul-golgheter, legendă și executant de lovituri libere la Cupa Mondială: opt goluri la națională
15:52

Mihai Stoichiţă a spus ce schimbare aduce Gică Hagi la naţională, chiar înainte de meciul cu Georgia
14:58

VIDEO | Imagini neverosimile! Simulare sau accident? Jucătorul, lovit de maşina medicală în timpul meciului
14:57

Football Manager în realitate: echipa apărută în ciuda naziștilor, care în 2021 juca în divizia a șasea, a promovat în prima ligă
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 4 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 5 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 6 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
A semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractulA semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractul