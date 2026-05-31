Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului!

Portarul celor de la Paris Saint-Germain, Matvei Safonov, a primit o ofertă inedită înainte de finala UEFA Champions League! Un model OnlyFans, Mary Rock, i-a transmis un mesaj pe rețeaua de socializare pentru adulți.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Bună ziua, Matvey Safonov! Ca fan PSG, îți doresc mult noroc și o victorie împotriva lui Arsenal în finala UEFA Champions League. Și ca să fac triumful și mai dulce, îți promit atâtea nopți pasionale câte parade vei avea în meci” a spus Mary. Doar că răspunsul nu a venit de la jucător, ci de la soția acestuia!

Soția lui Safonov a răspuns cu umor

Soția lui Safonov, Marina Kondratiuk, a ales să vadă partea amuzantă din toată povestea. Ea a spus pe contul ei de social media: „O actriță pentru adulți i-a dorit soțului meu mult noroc în finala Champions League și i-a promis o noapte pasională pentru fiecare paradă. Ceea ce ea nu știe este că, pentru el, o noapte pasională înseamnă cuvinte încrucișate, să se uite la show-ul de cultură generală What? Where? When și să meargă la somn la 23.30 pentru că, la naiba, trebuie să se trezească devreme a doua zi pentru antrenament” a scris Marina.

Mary Rock a continuat în același stil: „Cum se termină finala, spre să-i pot trimite un mesaj pe Instagram. Sper să-i scriu un mesaj fierbinte… Putem face cuvinte încrucișate împreună și să dezbatem” a mai spus actrița.

Pentru ca povestea să se încheie în cel mai amuzant mod posibil, PSG a câștigat finala UEFA Champions League, însă Safonov nu a avut nicio paradă pe tot parcursul meciului! Arsenal a avut un singur șut pe poartă, la golul lui Havertz, iar la penalty-uri, Eze și Gabriel au ratat ținta.