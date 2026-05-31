O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer

Dinamo a pierdut barajul de calificare în cupele europene şi acum şefii clubului trebuie să gândească strategia ştiind că anul viitor echipa nu o să joace în Conference League. Bucureştenii au mai mulţi jucători care se vor întoarce după ce au fost împrumutaţi, însă nu toţi vor rămâne sub comanda lui Zeljko Kopic.

Chindia Târgoviște este foarte aproape de a obține semnătura atacantului Valentin Dumitrache, fotbalist aflat sub contract cu Dinamo. Formația dâmbovițeană caută soluții pentru întărirea compartimentului ofensiv înaintea viitorului sezon, iar tânărul jucător se află pe lista scurtă a conducerii.

În vârstă de 23 de ani, Dumitrache a fost transferat de Dinamo în vara anului 2024 de la Farul Constanța, însă nu a reușit să debuteze în tricoul „câinilor”. Imediat după semnare, atacantul a fost împrumutat la CS Afumați pentru a acumula minute și experiență la nivel competițional. Sezonul petrecut la Afumați a fost unul solid pentru fotbalistul originar din Buzău. Acesta a bifat 22 de apariții în toate competițiile și a reușit să înscrie șapte goluri, cifre care au atras atenția mai multor formații din eșalonul secund.

A urmat un alt împrumut, de data aceasta la Metalul Buzău, acolo unde jucătorul a fost constant, însă nu a rupt gura târgului. Din câte se pare viitorul său este tot departe de gruparea alb-roşie. Chindia Târgovişte este aproape să bată palma pentru transferul său, notează GSP. Nu se ştie încă dacă mutarea va fi una permanentă sau din nou un împrumut.

29 de meciuri şi 8 goluri a strâns Valentin Dumitrache pentru Metalul Buzău.

Dinamo are mai mulţi jucători împrumutaţi în ligile inferioare

Dinamo a avut în ultimii ani o campanie de transferuri bazată pe tineri, iar pe unii dintre aceştia i-a împrumutat în ligile inferioare. Se aşteaptă ca o parte dintre jucători ar urma să fie din nou împrumutaţi pentru a acumula experienţă.