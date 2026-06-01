Mihai Stoichiţă a spus ce schimbare aduce Gică Hagi la naţională, chiar înainte de meciul cu Georgia

Mihai Stoichiţă a vorbit cu presa pe aeroportul din Tbilisi înainte de meciul amical pe care tricolorii urmează să-l joace împotriva Georgiei, prima partidă a lui Gică Hagi de la revenirea pe banca echipei naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul de la FRF spune că Hagi a încercat să implementeze unele idei noi, însă acum depinde de jucători dacă se vor adapta şi vor înţelege ce li se cere.

Ce spune Mihai Stoichiţă despre primul meci al lui Hagi la revenirea la echipa naţională

Mihai Stoichiţă spune că Hagi este un antrenor exigent şi că fotbaliştii trebuie să fie serioşi, chiar dacă urmează un meci amical pentru tricolori.

“Să ne uităm le ceea ce încearcă el să facă şi ce a reuşit să imprime echipei din ideile lui. Să vedem cum răspund cei care sunt aici. L-am simţit normal pe Hagi, fără emoţii, nici nu trebuie să aibă la ce experienţă are. Am mai spus-o, Hagi face parte din galeria celor mai iluştrii reprezentanţi din fotbalul românesc. Sper să aibă o carieră lungă la echipa naţională. Acest amical e un început de drum.

Poate să reprezinte începutul unei perioade în care te gândeşti doar la o calificare la Campionatul European. Cred că toţi jucătorii o să privească amicalul cu foarte multă seriozitate. Hagi ţine ca tot timpul să fim la un nivel mare. Când ai exemplul cariera lui te gândeşti că poţi să faci acelaşi lucru. Îţi trebuie dăruire, seriozitate, şi respectarea tuturor ideilor pe care el vrea să le implementeze”, a spus Mihai Stoichiţă pe aeroportul din Tbilisi.