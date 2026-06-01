OFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală

Formaţiile din Liga 1 au turat motoarele, iar transferurile încep să se realizeze din ce în ce mai des. Barajul dintre Dinamo şi FCSB a stabilit ultima formaţie calificată în cupele europene şi toate grupările au deja strategii de mercato pe care le-au pus în mişcare.
Marius Ştefănescu, fostul jucător de la Sepsi şi FCSB, a revenit în Liga 1 după ce în ultimele luni a fost liber de contract şi a preferat să nu semneze cu vreo echipă.
Marius Ştefănescu a semnat cu Universitatea Cluj
Internaţionalul român cu 2 selecţii pentru prima reprezentativă a semnat cu Universitatea Cluj. El va fi concurent direct pe post cu Issouf Macalou, unul dintre remarcaţii formaţiei ardelene în ultima stagiune.
“Bine ai venit, Marius Ștefănescu! FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul de bandă dreaptă, Marius Ștefănescu (27 de ani). Câștigător a șapte trofee în fotbalul românesc, Ștefănescu revine în Superligă după un sezon petrecut în Turcia, la Konyaspor”, au anunţat cei de la U Cluj.
Laszlo Dioszegi speră să-l transfere pe Marius Ştefănescu la U Cluj
Sepsi a reuşit promovarea în Liga 1 şi omul care conduce echipa, Laszlo Dioszegi, a anunţat că o să înceapă discuţiile cu Marius Ştefănescu. În cele din urmă jucătorul a preferat să meargă la vicecampioană şi a semnat cu U Cluj.
“Marius Ștefănescu a fost la ultimul nostru meci (n.r. cu Chindia, 1-1). Nu am discutat, doar ne-am strâns mâna. Eram în febra acelui duel.Este un jucător care ne poate ajuta, o să reluăm discuțiile cu el. Să vedem dacă ajungem la un numitor comun. Vedem și ce pretenții are, dar și ceea ce putem oferi noi.
Poate reușim să negociem să fie bine pentru ambele părți. Pe noi sigur ne ajută un asemenea jucător. Marius nu prea a jucat în ultimul an. Dacă aș gândi ca un fotbalist, aș veni la Sepsi și aș vrea să joc. Apoi, dacă vine o ofertă bună pentru el… Nu suntem un club care poate oferi ceea ce oferă FCSB sau cluburile din Turcia. Trebuie să ne înțeleagă și pe noi. Neapărat săptămâna viitoare vom începe discuțiile”, spunea patronul de la Sepsi după promovarea echipei.
