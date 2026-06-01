OFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală

Formaţiile din Liga 1 au turat motoarele, iar transferurile încep să se realizeze din ce în ce mai des. Barajul dintre Dinamo şi FCSB a stabilit ultima formaţie calificată în cupele europene şi toate grupările au deja strategii de mercato pe care le-au pus în mişcare.

Marius Ştefănescu, fostul jucător de la Sepsi şi FCSB, a revenit în Liga 1 după ce în ultimele luni a fost liber de contract şi a preferat să nu semneze cu vreo echipă.

Marius Ştefănescu a semnat cu Universitatea Cluj

Internaţionalul român cu 2 selecţii pentru prima reprezentativă a semnat cu Universitatea Cluj. El va fi concurent direct pe post cu Issouf Macalou, unul dintre remarcaţii formaţiei ardelene în ultima stagiune.

“Bine ai venit, Marius Ștefănescu! FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul de bandă dreaptă, Marius Ștefănescu (27 de ani). Câștigător a șapte trofee în fotbalul românesc, Ștefănescu revine în Superligă după un sezon petrecut în Turcia, la Konyaspor”, au anunţat cei de la U Cluj.

Laszlo Dioszegi speră să-l transfere pe Marius Ştefănescu la U Cluj

Sepsi a reuşit promovarea în Liga 1 şi omul care conduce echipa, Laszlo Dioszegi, a anunţat că o să înceapă discuţiile cu Marius Ştefănescu. În cele din urmă jucătorul a preferat să meargă la vicecampioană şi a semnat cu U Cluj.