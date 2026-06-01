Portarul-golgheter, legendă și executant de lovituri libere la Cupa Mondială: opt goluri la națională

Pe 12 iunie 1998, la Montpellier, lumea fotbalului făcea ochii mari. În meciul dintre Bulgaria și Paraguay, din grupa D, José Luis Chilavert ieșea din poartă ca să execute o lovitură liberă de la circa 30 de metri, un pic lateral dreapta. Supranumit „Bulldogul”, Chilavert devenea astfel primul portar din istoria Cupei Mondiale care bate o lovitură liberă.
Câteva secunde mai târziu, putea să fie și primul care marchează. Șutul lui Chilavert se ducea ideal, fix sub bara porții bulgare, doar că Zdravko Zdravkov a avut un reflex salvator și a trimis mingea în corner.
José Luis Chilavert, portarul golgheter
Paraguay nu reprezenta nicidecum o putere în fotbal, dar José Luis Chilavert era din alt aluat. Lider de necontestat al echipei, specialist la penalty-uri și lovituri libere, „Bulldogul” era printre cei mai buni portari ai lumii în acei ani. De altfel, fusese desemnat goalkeeperul anului în 1995 și 1997, ba avea să ia premiul și în 1998. Asta chiar dacă nu evolua în Europa, ci în Argentina, la Vélez Sarsfield.
Pasiunea lui Chilavert pentru faze fixe apăruse încă din copilărie. Pe atunci, îl urmărea pe Teófilo Cubillas, una dintre legendele fotbalului din Peru, la rândul său, expert în lovituri libere. Așa că, peste ani, deși portar, Chilavert s-a convertit și în „golgheter”, reușind chiar un hat-trick pentru Vélez. A marcat 46 de goluri pentru echipele de club și nu mai puțin de opt pentru naționala din Paraguay.
🎗لم تكن تلك المباراة عادية،فقد دخلت التاريخ الكروي،فحارس منتخب البارغواي الكبير خوسيه لويس تشيلافرت أصبح أول حارس مرمى في تاريخ كأس العالم يسدد ضربة حرة مباشرة.
Aproape că a blocat Franța și a fost portarul turneului
Chiar dacă nu a marcat cu Bulgaria, „Bulldogul” și-a condus echipa spre optimi. Paraguay a făcut 0-0 cu țara vecină României, apoi alt 0-0, cu Spania, după care a învins Nigeria, 3-1, și s-a calificat în fazele eliminatorii. În optimi, Chilavert aproape că a blocat de unul singur viitoarea campioană mondială, Franța. La Lens, „cocoșii” au dominat copios, dar au marcat unicul gol al întâlnirii abia în minutul 115, prin Laurent Blanc.
Paraguay a fost eliminată în optimi, dar José Luis Chilavert a figurat printre vedetele turneului. Și nu doar pentru că a executat o lovitură liberă aproape impecabil. A fost desemnat cel mai bun portar al acelui Mondial, alături de Fabien Barthez, câștigător al trofeului.
S-a întors la Mondialul din 2002 și a fost iar aproape de gol
Legenda paraguayanului nu s-a încheiat în 1998. În 2002, când avea deja 37 de ani, Chilavert s-a întors la Cupa Mondială, ediția jucată în Coreea de Sud și Japonia. Personalitate adesea conflictuală, care niciodată nu și-a măsurat cuvintele și faptele, portarul a lipsit în primul meci, 2-2 cu Africa de Sud, din cauza unei suspendări primite în preliminarii, când l-a scuipat pe brazilianul Roberto Carlos. „Bulldogul” s-a remarcat însă în următoarele meciuri. Cu Spania, Paraguay a pierdut, 1-3, iar Chilavert chiar a greșit flagrant la una dintre reușitele ibericilor. A fost aproape să se „scoată” cu un gol din lovitură liberă, numai că Iker Casillas a fost la post.
La fel, cu Slovenia, meci pe care sud-americanii l-au câștigat cu 3-1 și s-au calificat în optimi, Chilavert a bătut excelent o fază fixă, doar că portarul Mladen Dabanovič a apărat șutul. Paraguay a ieșit, la fel ca în 1998, în optimi, învinsă „la mustață” de o forță a lumii. Germania a câștigat cu 1-0, printr-un gol marcat în minutul 88 de Oliver Neuville, iar apoi a ajuns până în finala Mondialului, pierdută în fața Braziliei.
„Bulldogul” a încercat să scrie istorie și în politică
Cât despre José Luis Chilavert, miticul portar s-a retras din echipa națională un an mai târziu, în 2003. „Am văzut și am făcut tot felul de lucruri în fotbal, dar lucrul care mă face cel mai mândru este că am schimbat pentru totdeauna imaginea portarilor. Până atunci, eram cei care stăteau degeaba în propria poartă și încasau o avalanșă de critici când făceau o greșeală. Dar am schimbat asta. Am arătat că putem face mult mai mult, chiar că putem câștiga meciuri”, spunea el, citat de site-ul FIFA.
După ce a agățat ghetele în cui, „Bulldogul” a rămas conectat la fotbal, lucrând ca analist și comentator. S-a aplecat și spre politică, dar fără mare succes. În 2023, a candidat la președinția Paraguayului, din partea Partidului Tineretului, dar nu a primit decât 0,83% din voturi.
