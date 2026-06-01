Portarul-golgheter, legendă și executant de lovituri libere la Cupa Mondială: opt goluri la națională

Pe 12 iunie 1998, la Montpellier, lumea fotbalului făcea ochii mari. În meciul dintre Bulgaria și Paraguay, din grupa D, José Luis Chilavert ieșea din poartă ca să execute o lovitură liberă de la circa 30 de metri, un pic lateral dreapta. Supranumit „Bulldogul”, Chilavert devenea astfel primul portar din istoria Cupei Mondiale care bate o lovitură liberă.

Câteva secunde mai târziu, putea să fie și primul care marchează. Șutul lui Chilavert se ducea ideal, fix sub bara porții bulgare, doar că Zdravko Zdravkov a avut un reflex salvator și a trimis mingea în corner.

José Luis Chilavert, portarul golgheter

Paraguay nu reprezenta nicidecum o putere în fotbal, dar José Luis Chilavert era din alt aluat. Lider de necontestat al echipei, specialist la penalty-uri și lovituri libere, „Bulldogul” era printre cei mai buni portari ai lumii în acei ani. De altfel, fusese desemnat goalkeeperul anului în 1995 și 1997, ba avea să ia premiul și în 1998. Asta chiar dacă nu evolua în Europa, ci în Argentina, la Vélez Sarsfield.

Pasiunea lui Chilavert pentru faze fixe apăruse încă din copilărie. Pe atunci, îl urmărea pe Teófilo Cubillas, una dintre legendele fotbalului din Peru, la rândul său, expert în lovituri libere. Așa că, peste ani, deși portar, Chilavert s-a convertit și în „golgheter”, reușind chiar un hat-trick pentru Vélez. A marcat 46 de goluri pentru echipele de club și nu mai puțin de opt pentru naționala din Paraguay.

💥 June 12, 1998

Paraguay 🇵🇾🆚Bulgaria 🇧🇬 0-0 / World Cup 🇫🇷 1998

🎗لم تكن تلك المباراة عادية،فقد دخلت التاريخ الكروي،فحارس منتخب البارغواي الكبير خوسيه لويس تشيلافرت أصبح أول حارس مرمى في تاريخ كأس العالم يسدد ضربة حرة مباشرة.

