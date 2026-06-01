Home | Fotbal | Fotbal extern | Football Manager în realitate: echipa apărută în ciuda naziștilor, care în 2021 juca în divizia a șasea, a promovat în prima ligă

Football Manager în realitate: echipa apărută în ciuda naziștilor, care în 2021 juca în divizia a șasea, a promovat în prima ligă

Ionuţ Axinescu Publicat: 1 iunie 2026, 14:57

Comentarii
Football Manager în realitate: echipa apărută în ciuda naziștilor, care în 2021 juca în divizia a șasea, a promovat în prima ligă

Jucătorii lui Wieczysta Cracovia / Facebook Wieczysta Cracovia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Campionatul din Polonia a „furat” toate privirile în acest sezon, în care multă vreme toate cele 18 echipe au avut matematic șanse la titlu, dar și să retrogradeze. Culmea, nu numai Ekstraklasa, prima divizie poloneză, a avut o desfășurare spectaculoasă, ci și liga secundă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Wisla Cracovia și Slask Wroclaw, două dintre echipele cu mare tradiție din țară, au promovat și s-au întors în prima ligă. A treia echipă promovată, la capătul unui play-off, este Wieczysta Cracovia, un club de cartier care în urmă cu doar cinci ani evolua în a șasea divizie din Polonia!

În urmă cu un deceniu, Wieczysta era în liga a șaptea!

Wieczysta a câștigat finala barajului pentru un loc în Ekstraklasa în fața celor de la Chrobry Głogów, cu 2-1. În semifinale, trupa din Cracovia a trecut de un „gigant” al fotbalului local, Polonia Varșovia, scor 3-2.

Cu un lot cotat acum la circa 7 milioane de euro, Wieczysta Cracovia a jucat aproape toată existența ei în diviziile regionale. În 2017, clubul se afla în a șaptea ligă din Polonia, iar în 2021 încă evolua în divizia a șasea. În acei ani, Wieczysta s-a duelat cu Krakow Dragoons, primul club de expați din Polonia, fondat chiar de un român, Alex Băcica.

Milionarul care a schimbat istoria

Progresul neverosimil al echipei a început odată cu preluarea ei de către milionarul Wojciech Kwiecień, proprietarul a sute de farmacii din Polonia. Paradoxal, Kwiecień este fan al „vedetei” locale, Wisla Cracovia, club pe care a și vrut să-l cumpere. Nu a reușit, așa că s-a reorientat spre micuța Wieczysta, pe care a făcut-o mare cu investiții din altă lume.

Reclamă
Reclamă

De-a lungul anilor, Kwiecień a adus la club nume importante, cu mult peste nivelul diviziilor în care juca Wieczysta. Din 2021, clubul a promovat aproape în fiecare an, cu o singură sincopă: a petrecut două sezoane în a patra ligă (2022/2023 și 2023/2024).

Clubul fondat în ciuda naziștilor

Deși până acum s-a zbătut în ligile regionale, Wieczysta are o poveste cu nuanțe eroice. Clubul s-a înființat în 1942, în plină ocupație nazistă, ca un act de rezistență a comunității poloneze. Pe atunci, naziștii le interziceau polonezilor să evolueze și să participe în competiții sportive, așa că localnicii din cartierul Wieczysta (pe atunci un sătuc lângă Cracovia) au început să joace fotbal pe ascuns.

Altfel, în ciuda ascensiunii demne de jocurile video, Wieczysta nu are un stadion omologat pentru primele două ligi din Polonia. În acest sezon, echipa a jucat la Sosnowiec, la circa 80 de kilometri de Cracovia.

Ţara care a înlocuit angajaţii cu AI. Sunt deja peste 16 milioane de firme care au renunţat la oameniŢara care a înlocuit angajaţii cu AI. Sunt deja peste 16 milioane de firme care au renunţat la oameni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Observator
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac
Fanatik.ro
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac
17:02

Cristiano Bergodi taie în carne vie: jucătorii care nu mai sunt doriţi la U Cluj
16:55

Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, sfertul de finală de la Roland Garros? Românca poate scrie istorie
16:36

Portarul-golgheter, legendă și executant de lovituri libere la Cupa Mondială: opt goluri la națională
15:52

Mihai Stoichiţă a spus ce schimbare aduce Gică Hagi la naţională, chiar înainte de meciul cu Georgia
15:11

OFICIAL | Fostul jucător de la Liverpool şi Manchester City şi-a anunţat retragerea
14:58

VIDEO | Imagini neverosimile! Simulare sau accident? Jucătorul, lovit de maşina medicală în timpul meciului
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 4 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 5 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 6 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
A semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractulA semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractul