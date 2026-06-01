Football Manager în realitate: echipa apărută în ciuda naziștilor, care în 2021 juca în divizia a șasea, a promovat în prima ligă

Campionatul din Polonia a „furat” toate privirile în acest sezon, în care multă vreme toate cele 18 echipe au avut matematic șanse la titlu, dar și să retrogradeze. Culmea, nu numai Ekstraklasa, prima divizie poloneză, a avut o desfășurare spectaculoasă, ci și liga secundă.

Wisla Cracovia și Slask Wroclaw, două dintre echipele cu mare tradiție din țară, au promovat și s-au întors în prima ligă. A treia echipă promovată, la capătul unui play-off, este Wieczysta Cracovia, un club de cartier care în urmă cu doar cinci ani evolua în a șasea divizie din Polonia!

În urmă cu un deceniu, Wieczysta era în liga a șaptea!

Wieczysta a câștigat finala barajului pentru un loc în Ekstraklasa în fața celor de la Chrobry Głogów, cu 2-1. În semifinale, trupa din Cracovia a trecut de un „gigant” al fotbalului local, Polonia Varșovia, scor 3-2.

Cu un lot cotat acum la circa 7 milioane de euro, Wieczysta Cracovia a jucat aproape toată existența ei în diviziile regionale. În 2017, clubul se afla în a șaptea ligă din Polonia, iar în 2021 încă evolua în divizia a șasea. În acei ani, Wieczysta s-a duelat cu Krakow Dragoons, primul club de expați din Polonia, fondat chiar de un român, Alex Băcica.

Milionarul care a schimbat istoria

Progresul neverosimil al echipei a început odată cu preluarea ei de către milionarul Wojciech Kwiecień, proprietarul a sute de farmacii din Polonia. Paradoxal, Kwiecień este fan al „vedetei” locale, Wisla Cracovia, club pe care a și vrut să-l cumpere. Nu a reușit, așa că s-a reorientat spre micuța Wieczysta, pe care a făcut-o mare cu investiții din altă lume.