Football Manager în realitate: echipa apărută în ciuda naziștilor, care în 2021 juca în divizia a șasea, a promovat în prima ligă

Campionatul din Polonia a „furat” toate privirile în acest sezon, în care multă vreme toate cele 18 echipe au avut matematic șanse la titlu, dar și să retrogradeze. Culmea, nu numai Ekstraklasa, prima divizie poloneză, a avut o desfășurare spectaculoasă, ci și liga secundă.
Wisla Cracovia și Slask Wroclaw, două dintre echipele cu mare tradiție din țară, au promovat și s-au întors în prima ligă. A treia echipă promovată, la capătul unui play-off, este Wieczysta Cracovia, un club de cartier care în urmă cu doar cinci ani evolua în a șasea divizie din Polonia!
În urmă cu un deceniu, Wieczysta era în liga a șaptea!
Wieczysta a câștigat finala barajului pentru un loc în Ekstraklasa în fața celor de la Chrobry Głogów, cu 2-1. În semifinale, trupa din Cracovia a trecut de un „gigant” al fotbalului local, Polonia Varșovia, scor 3-2.
Cu un lot cotat acum la circa 7 milioane de euro, Wieczysta Cracovia a jucat aproape toată existența ei în diviziile regionale. În 2017, clubul se afla în a șaptea ligă din Polonia, iar în 2021 încă evolua în divizia a șasea. În acei ani, Wieczysta s-a duelat cu Krakow Dragoons, primul club de expați din Polonia, fondat chiar de un român, Alex Băcica.
Milionarul care a schimbat istoria
Progresul neverosimil al echipei a început odată cu preluarea ei de către milionarul Wojciech Kwiecień, proprietarul a sute de farmacii din Polonia. Paradoxal, Kwiecień este fan al „vedetei” locale, Wisla Cracovia, club pe care a și vrut să-l cumpere. Nu a reușit, așa că s-a reorientat spre micuța Wieczysta, pe care a făcut-o mare cu investiții din altă lume.
De-a lungul anilor, Kwiecień a adus la club nume importante, cu mult peste nivelul diviziilor în care juca Wieczysta. Din 2021, clubul a promovat aproape în fiecare an, cu o singură sincopă: a petrecut două sezoane în a patra ligă (2022/2023 și 2023/2024).
Clubul fondat în ciuda naziștilor
Deși până acum s-a zbătut în ligile regionale, Wieczysta are o poveste cu nuanțe eroice. Clubul s-a înființat în 1942, în plină ocupație nazistă, ca un act de rezistență a comunității poloneze. Pe atunci, naziștii le interziceau polonezilor să evolueze și să participe în competiții sportive, așa că localnicii din cartierul Wieczysta (pe atunci un sătuc lângă Cracovia) au început să joace fotbal pe ascuns.
Altfel, în ciuda ascensiunii demne de jocurile video, Wieczysta nu are un stadion omologat pentru primele două ligi din Polonia. În acest sezon, echipa a jucat la Sosnowiec, la circa 80 de kilometri de Cracovia.
