VIDEO | Imagini neverosimile! Simulare sau accident? Jucătorul, lovit de maşina medicală în timpul meciului

Mihai Alecu Publicat: 1 iunie 2026, 14:58

Momente incredibile în Ecuador, unde un jucător a fost lovit de maşina medicală. Foto: Captură @ X

Partida din liga secundă a campionatui din Ecuador a avut parte de un moment incredibil, când un jucător a fost lovit de maşinuţa medicală care intervenise să-l ducă pe un coleg la marginea terenului.

Minutul 72 al partidei dintre El Nacional vs LDU Portoviejo a fost unul de pomină, atât pentru spectatori, cât şi pentru cei care văd sau au văzut imaginile pe micile ecrane.

Simulare sau lovitură pe bune? Imaginile virale din Ecuador care au împărţit lumea fotbalului

Finalul partidei dintre El Nacional vs LDU Portoviejo, din liga secundă a Ecuadorului, când oaspeţii aveau avans de un gol, a produs un moment incredibil. Un jucător al celor de la LDU s-a accidentat şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Până aici, nimic neobişnuit. Maşinuţa deja celebră pe stadioane a intervenit, asta pentru că rareori mai vezi oamenii cu targa care să scoată fotbaliştii de pe gazon.

Totuşi, un coechipier al celui accidentat a avut la rândul său nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovit de acest vehicul, fix la marginea terenului. Pe imagini se vede cum fotbalistul nu este atent şi are un impact cu maşinuţa, însă mulţi spun că totul a fost gândit de jucător pentru a mai trage de timp, în contextul în care echipa sa avea avantaj pe tabelă.

Fanii au luat foc şi l-au acuzat pe jucător că simulează

Medicii au intervenit pentru a-l ajuta pe fotbalistul lovit, după ce acesta s-a rostogolit şi a ajuns pe teren, lucru care nu a permis arbitrului să dea drumul la meci. Iniţial, fotbalistul era pe marginea suprafeţei de joc, dar a făcut tot posibilul să fie sigur că partida nu o să se reia. Nici la rugămintea arbitrului nu a putut fi convins fotbalistul să iasă din teren.

Suporterii au remarcat comportamentul nesportiv al jucătorului şi au spus că acesta nu este lovit atât de rău şi că simulează. “Pare o piesă de teatru bine pusă la punct, cu efecte dramatice, care în final, când a ajuns pe teren, a dovedit că are un singur scop: să tragă de timp”, a scris un fan.

