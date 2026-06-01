VIDEO | Imagini neverosimile! Simulare sau accident? Jucătorul, lovit de maşina medicală în timpul meciului

Partida din liga secundă a campionatui din Ecuador a avut parte de un moment incredibil, când un jucător a fost lovit de maşinuţa medicală care intervenise să-l ducă pe un coleg la marginea terenului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Minutul 72 al partidei dintre El Nacional vs LDU Portoviejo a fost unul de pomină, atât pentru spectatori, cât şi pentru cei care văd sau au văzut imaginile pe micile ecrane.

Simulare sau lovitură pe bune? Imaginile virale din Ecuador care au împărţit lumea fotbalului

Finalul partidei dintre El Nacional vs LDU Portoviejo, din liga secundă a Ecuadorului, când oaspeţii aveau avans de un gol, a produs un moment incredibil. Un jucător al celor de la LDU s-a accidentat şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Până aici, nimic neobişnuit. Maşinuţa deja celebră pe stadioane a intervenit, asta pentru că rareori mai vezi oamenii cu targa care să scoată fotbaliştii de pe gazon.

Totuşi, un coechipier al celui accidentat a avut la rândul său nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovit de acest vehicul, fix la marginea terenului. Pe imagini se vede cum fotbalistul nu este atent şi are un impact cu maşinuţa, însă mulţi spun că totul a fost gândit de jucător pentru a mai trage de timp, în contextul în care echipa sa avea avantaj pe tabelă.

🇪🇨 BREAKING: Ecuador’s second division just produced the most chaotic football clip of the year.

A medical cart entered the pitch to help an injured player…

Then accidentally ran over another player on the way out.

Happened during El Nacional vs LDU Portoviejo

Player received… pic.twitter.com/DIZsT2qfXW

— Polyburg Terminal (@polyburg) June 1, 2026