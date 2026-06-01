“Are emoţii?” Ilie Dumitrescu a vorbit cu Gică Hagi înainte de Georgia – România

Gică Hagi revine pe banca naţionalei României la meciul cu Georgia. Marţi seară, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, “Regele” va sta pe banca “tricolorilor” pentru prima oară după 25 de ani în meciul de la Tbilisi.

România începe un nou drum alături de Hagi şi pregăteşte meciurile din toamnă, din UEFA Nations League. Tricolorii joacă marţi în Georgia, după care vor evolua în Ghencea împotriva Ţării Galilor.

Ilie Dumitrescu, înainte de Georgia – România: “Hagi e foarte bine şi abia aşteaptă să înceapă”

Ilie Dumitrescu a ajuns şi el la Tbilisi alături de echipa naţională şi a dezvăluit că a discutat cu Gică Hagi în avion. Dumitrescu a spus că l-a simţit foarte bine pe fostul său coleg din Generaţia de Aur şi că

“Am vorbit cu el şi nu mi s-a părut că are emoţii. Momentan e foarte bine şi abia aşteaptă să înceapă”, a spus Ilie Dumitrescu, după ce naţionala a ajuns în Georgia.

Gică Hagi a definitivat lista jucătorilor care au făcut deplasarea în Georgia pentru partida de la Tbilisi. Ultimii sosiţi în cantonamentul de la Centrul Naţional de Fotbal sunt Nicolae Stanciu şi Andrei Burcă, ambii ajungând la Mogoşoaia luni dimineaţa, 1 iunie.