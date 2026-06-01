“Are emoţii?” Ilie Dumitrescu a vorbit cu Gică Hagi înainte de Georgia – România

Alex Masgras Publicat: 1 iunie 2026, 14:43

Ilie Dumitrescu / Antena Sport

Gică Hagi revine pe banca naţionalei României la meciul cu Georgia. Marţi seară, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, “Regele” va sta pe banca “tricolorilor” pentru prima oară după 25 de ani în meciul de la Tbilisi.

România începe un nou drum alături de Hagi şi pregăteşte meciurile din toamnă, din UEFA Nations League. Tricolorii joacă marţi în Georgia, după care vor evolua în Ghencea împotriva Ţării Galilor.

Ilie Dumitrescu, înainte de Georgia – România: “Hagi e foarte bine şi abia aşteaptă să înceapă”

Ilie Dumitrescu a ajuns şi el la Tbilisi alături de echipa naţională şi a dezvăluit că a discutat cu Gică Hagi în avion. Dumitrescu a spus că l-a simţit foarte bine pe fostul său coleg din Generaţia de Aur şi că

“Am vorbit cu el şi nu mi s-a părut că are emoţii. Momentan e foarte bine şi abia aşteaptă să înceapă”, a spus Ilie Dumitrescu, după ce naţionala a ajuns în Georgia.

Gică Hagi a definitivat lista jucătorilor care au făcut deplasarea în Georgia pentru partida de la Tbilisi. Ultimii sosiţi în cantonamentul de la Centrul Naţional de Fotbal sunt Nicolae Stanciu şi Andrei Burcă, ambii ajungând la Mogoşoaia luni dimineaţa, 1 iunie.

Având în vedere ritmul diferit de pregătire şi sosirea tardivă a unor jucători, selecţionerul Gheorghe Hagi a decis ca nu toţi fotbaliştii convocaţi pentru cele două meciuri din iunie să facă deplasarea la meciul de la Tbilisi. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolori şi pentru a le asigura un proces optim de pregătire.

Jucătorii care rămân la Mogoşoaia sunt: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

Portari

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

Fundaşi

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocaşi

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

Atacanţi

Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

