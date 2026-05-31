Home | Fotbal | Echipa naţională | Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”

Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”

Bogdan Stănescu Publicat: 31 mai 2026, 17:00

Comentarii
Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: Începem demersurile

Selecţionerul României, Gică Hagi, într-o conferinţă de presă

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fostul jucător al lui FCU Craiova, Juan Bauza (30 de ani), îşi ia cetăţenia română şi vrea să evolueze pentru naţionala antrenată de Gică Hagi. Cotat la 550.000 de euro de către transfermarkt.com, Bauza evoluează în prima ligă columbiană, la Atletico Nacional.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bauza a jucat 6 meciuri şi a dat un gol în acest sezon pentru liderul din campionatul columbian.

Juan Bauza îşi ia cetăţenia română şi ar fi deschis să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi

“(n.r: Consideri deja România a doua ta casă și cum stai cu limba română? Gheorghe Hagi ia în calcul toate variantele pentru națională) Da, ne vom întoarce în România, ne vom căsători la Craiova, îmi voi prelungi permisul de muncă. Trebuie să rezolvăm demersurile legale specifice de după căsătorie. Ne gândim de asemenea să începem demersurile pentru dubla cetățenie, eu pentru cea română și ea pentru cea argentiniană”, a declarat Juan Bauza pentru fanatik.ro.

Bauza de-abia aşteaptă să urmărească meciurile de la Campionatul Mondial 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

“Ar fi incredibil să câştigăm al doilea Mondial consecutiv”

Bauza o consideră pe Argentina, care e campioana mondială en-titre, una dintre marile favorite la Mondial. El a vorbit şi despre Columbia, ţară unde joacă în prezent.

Reclamă
Reclamă

“Argentina cred că va fi mereu favorită sau una dintre favorite, câtă vreme va juca Messi. Mai ales ca sunt campioni ai Americii, campioni mondiali, deci vin cu încredere maximă. În fazele preliminarii au fost pe primul loc, așa că aștept să înceapă și bineînțeles că sunt alături de țara mea, Argentina. Ar fi ceva incredibil să câștigăm al doilea Mondial consecutiv.

Cât despre Columbia, au jucători foarte mari care joacă la cluburi de top din ligile mari. Cred că în acest moment jucătorul emblemă al naționalei este Luis Diaz. A avut un sezon incredibil în Germania, la Bayern Munich, și cei de aici au multă încredere în el că va avea un parcurs bun și la Mondial”, a mai spus Bauza, pentru sursa citată.

Românii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsurăRomânii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsură
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
Observator
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
Fotbalist din SuperLiga, anchetat într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Legătura cu mafia din Polonia
Fanatik.ro
Fotbalist din SuperLiga, anchetat într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Legătura cu mafia din Polonia
19:00

A câştigat 1.700.000 de dolari cu un bilet nebun, mizând o sumă incredibilă! Emoţii uriaşe cu ultima selecţie
18:53

LIVE VIDEODramatism total în finala mică a Mondialului! Canada a egalat în ultimele secunde! Finala mare, Elveţia – Finlanda, la 21:20
18:46

Lovitură! Luis Surez, OUT de la Cupa Mondială. Cum arată lotul complet al Uruguayului
18:14

Au refuzat România, însă Gică Hagi insistă. Jucătorii pe care “Regele” îi vrea sub tricolor
18:01

Gabriel a rupt tăcerea după penalty-ul decisiv ratat în finala Champions League: “Meritați să sărbătoriți”
17:40

Nadia Comăneci și-a adus aminte de ea când a văzut performanța uluitoare a Soranei Cîrstea: “O faci pentru tine”
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 3 „Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal 4 „A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat 5 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 6 „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo