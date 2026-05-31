Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”

Fostul jucător al lui FCU Craiova, Juan Bauza (30 de ani), îşi ia cetăţenia română şi vrea să evolueze pentru naţionala antrenată de Gică Hagi. Cotat la 550.000 de euro de către transfermarkt.com, Bauza evoluează în prima ligă columbiană, la Atletico Nacional.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bauza a jucat 6 meciuri şi a dat un gol în acest sezon pentru liderul din campionatul columbian.

Juan Bauza îşi ia cetăţenia română şi ar fi deschis să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi

“(n.r: Consideri deja România a doua ta casă și cum stai cu limba română? Gheorghe Hagi ia în calcul toate variantele pentru națională) Da, ne vom întoarce în România, ne vom căsători la Craiova, îmi voi prelungi permisul de muncă. Trebuie să rezolvăm demersurile legale specifice de după căsătorie. Ne gândim de asemenea să începem demersurile pentru dubla cetățenie, eu pentru cea română și ea pentru cea argentiniană”, a declarat Juan Bauza pentru fanatik.ro.

Bauza de-abia aşteaptă să urmărească meciurile de la Campionatul Mondial 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

“Ar fi incredibil să câştigăm al doilea Mondial consecutiv”

Bauza o consideră pe Argentina, care e campioana mondială en-titre, una dintre marile favorite la Mondial. El a vorbit şi despre Columbia, ţară unde joacă în prezent.