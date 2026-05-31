Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”

Fostul jucător al lui FCU Craiova, Juan Bauza (30 de ani), îşi ia cetăţenia română şi vrea să evolueze pentru naţionala antrenată de Gică Hagi. Cotat la 550.000 de euro de către transfermarkt.com, Bauza evoluează în prima ligă columbiană, la Atletico Nacional.
Bauza a jucat 6 meciuri şi a dat un gol în acest sezon pentru liderul din campionatul columbian.
“(n.r: Consideri deja România a doua ta casă și cum stai cu limba română? Gheorghe Hagi ia în calcul toate variantele pentru națională) Da, ne vom întoarce în România, ne vom căsători la Craiova, îmi voi prelungi permisul de muncă. Trebuie să rezolvăm demersurile legale specifice de după căsătorie. Ne gândim de asemenea să începem demersurile pentru dubla cetățenie, eu pentru cea română și ea pentru cea argentiniană”, a declarat Juan Bauza pentru fanatik.ro.
“Ar fi incredibil să câştigăm al doilea Mondial consecutiv”
Bauza o consideră pe Argentina, care e campioana mondială en-titre, una dintre marile favorite la Mondial. El a vorbit şi despre Columbia, ţară unde joacă în prezent.
“Argentina cred că va fi mereu favorită sau una dintre favorite, câtă vreme va juca Messi. Mai ales ca sunt campioni ai Americii, campioni mondiali, deci vin cu încredere maximă. În fazele preliminarii au fost pe primul loc, așa că aștept să înceapă și bineînțeles că sunt alături de țara mea, Argentina. Ar fi ceva incredibil să câștigăm al doilea Mondial consecutiv.
Cât despre Columbia, au jucători foarte mari care joacă la cluburi de top din ligile mari. Cred că în acest moment jucătorul emblemă al naționalei este Luis Diaz. A avut un sezon incredibil în Germania, la Bayern Munich, și cei de aici au multă încredere în el că va avea un parcurs bun și la Mondial”, a mai spus Bauza, pentru sursa citată.
