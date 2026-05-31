O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri

Sebastian Ujica Publicat: 31 mai 2026, 14:28

Sorana Cîrstea a mai jucat sferturi la Roland Garros în urmă cu 17 ani

Sorana Cîrstea a reușit să o învingă pe Xiyu Wang la Roland Garros după o prestație fantastică!

Mai mult, Sorana Cîrstea a reușit să-și egaleze cea mai bună performanță din carieră pe zgura pariziană și a intrat definitiv în istoria tenisului!

Recordurile Soranei

Sorana reușea în 2009 să atingă sferturile la Roland Garros. Nicio altă jucătoare nu a mai avut o pauză atât de lungă, de 17 ani, între două sferturi de finală la Roland Garros!

Nu este singura bornă bifată de Sorana Cîrstea în urma victoriei cu Wang. Ea a devenit și a treia cea mai vârstnică jucătoare care atinge sferturile la Roland Garros în era Open! Doar Helga Masthoff în 1978 și Billie Jean King în 1980 au depășit-o!

Sorana încă așteaptă să vadă care îi va fi adversara din sferturi. Românca are șansa să-și depășească astfel cea mai bună performanță în participările ei la turneul de la Paris.

