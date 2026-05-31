O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri

Sorana Cîrstea a reușit să o învingă pe Xiyu Wang la Roland Garros după o prestație fantastică!
Mai mult, Sorana Cîrstea a reușit să-și egaleze cea mai bună performanță din carieră pe zgura pariziană și a intrat definitiv în istoria tenisului!
Recordurile Soranei
Sorana reușea în 2009 să atingă sferturile la Roland Garros. Nicio altă jucătoare nu a mai avut o pauză atât de lungă, de 17 ani, între două sferturi de finală la Roland Garros!
Nu este singura bornă bifată de Sorana Cîrstea în urma victoriei cu Wang. Ea a devenit și a treia cea mai vârstnică jucătoare care atinge sferturile la Roland Garros în era Open! Doar Helga Masthoff în 1978 și Billie Jean King în 1980 au depășit-o!
Sorana încă așteaptă să vadă care îi va fi adversara din sferturi. Românca are șansa să-și depășească astfel cea mai bună performanță în participările ei la turneul de la Paris.
17 – Sorana Cirstea has reached the quarter-finals at Roland Garros with the longest a gap between the first two quarter-finals in a single Women’s Singles Major in the Open Era (17 years, 2009-2026). Shine.
#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/MGcCJ628el
— OptaAce (@OptaAce) May 31, 2026
3 – Sorana Cirstea is the third-oldest Women’s Singles quarter-finalist at Roland Garros in the Open Era, older only than Helga Masthoff in 1978 and Billie Jean King in 1980. DON’T RETIRE 🙏!#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/X2izMMTlS6
— OptaAce (@OptaAce) May 31, 2026
- Nadia Comăneci și-a adus aminte de ea când a văzut performanța uluitoare a Soranei Cîrstea: “O faci pentru tine”
- Ilie Năstase, categoric despre parcursul Soranei Cîrstea la Roland Garros 2026: “Nu e adevărat”
- Sorana Cîrstea, mesaj superb după calificarea în sferturile de la Roland Garros 2026: “Pasiunea mea e tenisul”
- MAGISTRAL! Sorana Cîrstea este în sferturi la Roland Garros după o victorie excepțională cu Wang
- Sorana Cîrstea și posibila adversară din sferturile Roland Garros! Cu cine se poate întâlni românca