Cele mai noi informații din Piața World Cup după victoria Spaniei contra Arabiei Saudite cu 4-0.

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Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty

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