Mallorca – PSG LIVE VIDEO (22:00, AntenaPLAY). Campioana Europei începe pregătirea de vară

Meciul dintre Mallorca şi PSG va începe la ora 22:00 şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Echipa pregătită de Luis Enrique începe pregătirea de vară cu un meci amical pe terenul celor de la Mallorca.

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Dacă mai multe formaţii de top ale Europei au început deja pregătirea de vară, câştigătoarea ultimelor două ediţii de UEFA Champions League va disputa acum primul meci al verii.

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Mallorca – PSG LIVE VIDEO (22:00, AntenaPLAY)

PSG nu a mai jucat de la finala UEFA Chamions League, de pe 31 mai, atunci când a învins-o pe Arsenal la Budapesta, la loviturile de departajare. De partea cealaltă, Mallorca a disputat deja două meciuri de pregătire, împotriva lui Al Fateh (3-0) şi Al Ittihad (4-2).

Echipa pregătită de Luis Enrique nu are foarte mult timp la dispoziţie în această vară. După meciul cu Mallorca, parizienii vor disputa un ultim meci de pregătire, împotriva lui Manchester United, pe 8 august, după care va începe meciurile oficiale.