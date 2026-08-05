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O nouă mutare pe axa Genoa – Rapid! Giuleştenii vor să dea lovitura în mercato: „Unul sau doi”

Alex Masgras Publicat: 5 august 2026, 21:47

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O nouă mutare pe axa Genoa – Rapid! Giuleştenii vor să dea lovitura în mercato: „Unul sau doi

Dan Şucu şi Victor Angelescu / Sport Pictures

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Rapid este în continuare activă în perioada de transferuri şi se pregăteşte de noi veniri, dar şi de plecări. Victor Angelescu, preşedintele formaţiei din Giuleşti, a dezvăluit că de la Rapid vor mai pleca de jucători, dar aceştia urmează să fie înlocuiţi în curând.

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Giuleştenii îşi vor încerca norocul cu un nou fotbalist de la Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Şucu. Victor Angelescu a anunţat că există şanse mari ca la Rapid să ajungă un mijlocaş central de la formaţia din Serie A.

Un mijlocaş central de la Genoa, tot mai aproape de Rapid

„O să mai plece unu-doi jucători și vor mai veni unul sau doi. De exemplu, un mijlocaș central. Au venit fundașul stânga și atacantul.

Vor mai pleca în jur de doi jucători până la finalul perioadei de mercato. Există posibilitatea să mai vină un mijlocaș central de la Genoa”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

De asemenea, Victor Angelescu a dezminţit informaţiile apărute în presă, care vorbesc despre o înţelegere iminentă între Rapid şi Rizespor pentru transferul lui Alex Dobre. Angelescu recunoaşte în acelaşi timp că nu este exclusă cedarea jucătorului dacă o propunere la nivelul cerinţelor clubului o să existe în viitorul apropiat.

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„Nu avem nicio ofertă de la vreo echipă din Turcia pentru Dobre. Dacă o să vină o propunere la nivel de ceea ce ne dorim e posibil să plece, dar altfel o să rămână aici, e un jucător foarte important”, a mai spus Victor Angelescu.

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