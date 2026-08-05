Mohamed Salah, primit ca un adevărat faraon de fanii lui Trabzonspor: „Nu am mai avut parte de aşa ceva până acum”

Trabzonspor a reuşit să îl recruteze pe starul egiptean Mohamed Salah, care a ajuns miercuri seară la Trabzon, unde a avut parte de o primire impresionantă.
“Bine ai venit, Rege Egiptean”, a notat Trabzonspor pe Facebook, postând câteva imagini cu mulţimea care l-a primit pe fotballist. Trabzonspor a publicat şi filmuleţe cu starul egiptean.
Mohamed Salah, primit ca un adevărat faraon de fanii lui Trabzonspor
După ce a ajuns mai întâi la Istanbul şi a trecut prin controlul medical, Salah a aterizat la Trabzon la ora 20:30.
Tarihi an, tarihi üçlü 👑 pic.twitter.com/ZXUYuLJ2mv
— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
“Sunt foarte fericit să mă aflu în acest mediu incredibil. Nu pot exprima în cuvinte cât de uimit sunt. Sunt 25.000 de oameni aici. Nu am mai avut parte de o astfel de primire până acum”, a spus fotbalistul la aeroport.
O bize, biz ona hayran 🤷♂️ pic.twitter.com/8Q3GCHu1C6
— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
Salah a părăsit Liverpool în această vară, după nouă ani, în care a marcat 257 de goluri în 442 de meciuri, câştigând de două ori Premier League şi o dată Liga Campionilor.
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