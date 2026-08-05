Mohamed Salah, primit ca un adevărat faraon de fanii lui Trabzonspor: „Nu am mai avut parte de aşa ceva până acum”

Trabzonspor a reuşit să îl recruteze pe starul egiptean Mohamed Salah, care a ajuns miercuri seară la Trabzon, unde a avut parte de o primire impresionantă.

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“Bine ai venit, Rege Egiptean”, a notat Trabzonspor pe Facebook, postând câteva imagini cu mulţimea care l-a primit pe fotballist. Trabzonspor a publicat şi filmuleţe cu starul egiptean.

Mohamed Salah, primit ca un adevărat faraon de fanii lui Trabzonspor

După ce a ajuns mai întâi la Istanbul şi a trecut prin controlul medical, Salah a aterizat la Trabzon la ora 20:30.

“Sunt foarte fericit să mă aflu în acest mediu incredibil. Nu pot exprima în cuvinte cât de uimit sunt. Sunt 25.000 de oameni aici. Nu am mai avut parte de o astfel de primire până acum”, a spus fotbalistul la aeroport.