„Here we go!” A venit anunțul în miez de noapte! Salah merge să semneze

Fostul star al celor de la FC Liverpool, Mohamed Salah, pare că a luat decizia finală: devine cel mai mare transfer făcut vreodată de o echipă din Turcia!
Și nu este o mutare făcută de Galatasaray, Fenerbahce sau Beșiktaș, ci de Trabzonspor!
Salah merge să semneze
Trabzonspor a anunțat oficial pe rețelele de socializare că se află în negocieri cu Salah și că acesta urmează să ajungă miercuri la Istanbul pe aerportul Ataturk, pentru ca apoi după-amiază să fie la Trabzon.
Salah va ajunge în Turcia din Mykonos, unde se afla în vacanță. Trabzon îi pune la dispoziție un avion privat, iar alături de egiptean se va afla și vicepreședintele clubului, Ibrahim Șakinkaya.
Deși a avut nenumărate oferte, în special din zona arabă, Mo Salah și-a dorit să continue în Europa cu un salariu faraonic! Conform presei din Turcia, el va încasa 17 de milioane de euro net în Turcia, aproape dublu față de cât ar fi primit de la un alt club european. Salah va semna un contract pe 2 ani cu Trabzonspor.
Mohamed Salah a jucat timp de 9 ani la Liverpool, alături de care a câștigat de două ori titlul de campion și a evoluat în trei finale de UEFA Champions League, una câștigată în 2019. Salah a terminat pe locul 4 în clasamentul Balonului de Aur la ediția precedentă.
𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐢𝐧𝐠 👑 pic.twitter.com/3csin4wD5I
— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026
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