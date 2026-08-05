Bernadette Szocs – Man Kuai LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY). Duel de foc pentru româncă în optimi la WTT Champions Yokohama

Bernadette Szocs – Man Kuai, meciul din optimile de finală de la WTT Champions Yokohama, se joacă joi, după ora 11:30, LIVE în AntenaPLAY.
Românca a început competiţia din Asia excelent, acolo unde a învins-o în primul tur pe Hana Goda, tânăra de 18 ani din Egipt, cu 3-2 (11-9, 5-11, 6-11, 11-7, 11-9).
Bernadette Szocs – Man Kuai LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY)
Până acum, Szocs şi Man Kuai s-au întâlnit o singură dată, tot la Yokohama, la ediţia din 2025. Atunci, chinezoaica s-a impus cu 3-0 la seturi
Turneul de la Yokohama aduce la start nume mari din tenisul de masă atât pe tabloul feminin, cât și masculin. La băieți urmează să joace Tomokazu Harimoto (2 WTT), Felix Lebrun (4 WTT) sau Sora Matsushima (6 WTT), în timp ce la fete vor evolua Zhu Yuling (3 WTT), Miwa Harimoto (4 WTT) sau Chen Xintong (5 WTT).
Competiția de la Japonia pune la bătaie premii în valoare de 500.000 de dolari americani.
- Elizabeta Samara 1-3 I-Ching Cheng. Eliza iese din primul tur la WTT Champions Yokohama 2026
- Bernadette Szocs – Hana Goda 3-2! Victorie dramatică pentru Bernie după 1-2 la seturi, LIVE pe AntenaPLAY
- WTT Champions Yokohoama 2026 se vede în AntenaPLAY. „Bernie” Szocs și Eliza Samara joacă la turneul din Japonia
- Bernadette Szocs i-a lăsat mască pe toţi: a mieunat în timpul unui meci. Ce explicaţie a dat
- Performanţă uimitoare: Bianca Mei-Roşu e campioană europeană la U21. AUR pentru România