Bernadette Szocs – Man Kuai LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY). Duel de foc pentru româncă în optimi la WTT Champions Yokohama

Bernadette Szocs – Man Kuai, meciul din optimile de finală de la WTT Champions Yokohama, se joacă joi, după ora 11:30, LIVE în AntenaPLAY.

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Românca a început competiţia din Asia excelent, acolo unde a învins-o în primul tur pe Hana Goda, tânăra de 18 ani din Egipt, cu 3-2 (11-9, 5-11, 6-11, 11-7, 11-9).

Bernadette Szocs – Man Kuai LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY)

Până acum, Szocs şi Man Kuai s-au întâlnit o singură dată, tot la Yokohama, la ediţia din 2025. Atunci, chinezoaica s-a impus cu 3-0 la seturi

Turneul de la Yokohama aduce la start nume mari din tenisul de masă atât pe tabloul feminin, cât și masculin. La băieți urmează să joace Tomokazu Harimoto (2 WTT), Felix Lebrun (4 WTT) sau Sora Matsushima (6 WTT), în timp ce la fete vor evolua Zhu Yuling (3 WTT), Miwa Harimoto (4 WTT) sau Chen Xintong (5 WTT).

Competiția de la Japonia pune la bătaie premii în valoare de 500.000 de dolari americani.