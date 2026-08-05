Home | Tenis de masă | Bernadette Szocs – Man Kuai LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY). Duel de foc pentru româncă în optimi la WTT Champions Yokohama

Bernadette Szocs – Man Kuai LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY). Duel de foc pentru româncă în optimi la WTT Champions Yokohama

Alex Masgras Publicat: 5 august 2026, 23:35

Comentarii
Bernadette Szocs – Man Kuai LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY). Duel de foc pentru româncă în optimi la WTT Champions Yokohama

Bernadette Szocs / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Bernadette Szocs – Man Kuai, meciul din optimile de finală de la WTT Champions Yokohama, se joacă joi, după ora 11:30, LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românca a început competiţia din Asia excelent, acolo unde a învins-o în primul tur pe Hana Goda, tânăra de 18 ani din Egipt, cu 3-2 (11-9, 5-11, 6-11, 11-7, 11-9).

Bernadette Szocs – Man Kuai LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY)

Până acum, Szocs şi Man Kuai s-au întâlnit o singură dată, tot la Yokohama, la ediţia din 2025. Atunci, chinezoaica s-a impus cu 3-0 la seturi

Turneul de la Yokohama aduce la start nume mari din tenisul de masă atât pe tabloul feminin, cât și masculin. La băieți urmează să joace Tomokazu Harimoto (2 WTT), Felix Lebrun (4 WTT) sau Sora Matsushima (6 WTT), în timp ce la fete vor evolua Zhu Yuling (3 WTT), Miwa Harimoto (4 WTT) sau Chen Xintong (5 WTT).

Competiția de la Japonia pune la bătaie premii în valoare de 500.000 de dolari americani.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Filmul tragediei de pe Clisura Dunării: Două greşeli care l-au costat viaţa pe Ionuţ
Observator
ANIMAŢIE. Filmul tragediei de pe Clisura Dunării: Două greşeli care l-au costat viaţa pe Ionuţ
Catastrofă pe stadion! Un fotbalist a murit după ce a fost lovit de fulger. Video
Fanatik.ro
Catastrofă pe stadion! Un fotbalist a murit după ce a fost lovit de fulger. Video
23:11

LIVE VIDEOMallorca – PSG se joacă ACUM, LIVE în AntenaPLAY. Spaniolii defilează împotriva campioanei Europei
23:11

Ilie Dumitrescu sare la gâtul lui Gigi Becali: „N-am înţeles combinaţia”
22:43

VIDEOMohamed Salah, primit ca un adevărat faraon de fanii lui Trabzonspor: „Nu am mai avut parte de aşa ceva până acum”
21:47

O nouă mutare pe axa Genoa – Rapid! Giuleştenii vor să dea lovitura în mercato: „Unul sau doi”
21:35

VideoJurnal Antena Sport | Jucătorii lui Dinamo de la rugby s-au aliat cu nepotul lui Mircea Lucescu, Matei
21:32

VideoJurnal Antena Sport | Maria Mihalache este atleta model de la noi
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova, refuzată de Dinamo. „Câinii” cer 3 milioane de euro pentru un om de bază 2 OUT! Becali l-a executat în direct pe jucătorul de la FCSB: „Ăsta nu-i fotbalist. Îl dau gratis!” 3 Transferul verii în România! Karamoko, de la Dinamo la FCSB: condiţia pusă de Andrei Nicolescu 4 Gigi Becali îl vrea pe Dan Petrescu la FCSB: „Mi-a zis Meme şi am acceptat” 5 Universitatea Craiova, ofertă primită pentru „preferatul” lui Gică Hagi la naţionala României 6 Gigi Becali, ofertă pentru Jovo Lukic! Mesaj categoric pentru U Cluj: „Exclus să dau mai mult”. Ce salariu i-a pregătit
Citește și
Cele mai citite
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!
„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal