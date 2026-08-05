Ilie Dumitrescu sare la gâtul lui Gigi Becali: „N-am înţeles combinaţia”

Ilie Dumitrescu nu l-a menajat pe Gigi Becali şi a criticat deciziile luate de patronul de la FCSB pentru confruntarea cu Farul, care s-a încheiat la egalitate, 2-2.
Modul în care trupa bucureşteană a gestionat schimbările pentru duelul ce a fost pe stadionul Arcul de Triumf nu l-a convins pe Ilie Dumitrescu, cel care a explicat în direct unde a fost greşeala.
Ilie Dumitrescu nu s-a ferit de cuvinte şi l-a criticat public pe Gigi Becali
Faptul că Mihai Toma a fost schimbat foarte rapid în partida dintre FCSB şi Farul Constanţa nu a fost pe placul lui Ilie Dumitrescu, cel care a fost critic cu modul în care a fost gestionată toată situaţia de către trupa bucureşteană.
”Dacă pentru tine e o surpriză că Tănase nu e titular și cu toții știm care e statutul lui Tănase în vestiar, în echipă, plusul pe care îl aduce, primul lucru pe care trebuie să îl faci e să te duci să îi spui că nu începe din primul minut.
Să ai o comunicare cu el, să îi spui că nu ai ce face și îți pare rău, cum făceau și ceilalți. Dacă nu ai comunicarea asta, nu e ok pentru Marius Baciu. Și cu copilul acela trebuie să stai de vorbă, cu Toma, nu trebuie să îl lași așa. Mie mi-a plăcut foarte mult cu Csikszereda, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Asta nu înseamnă că îl scoți de pe teren în minutul 20.
Te-ai stricat și cu ăla (n.r. – Florin Tănase), îl distrugi și pe ăsta (n.r. – Mihai Toma). N-am înțeles combinația asta a lui Gigi. Trebuie să mai lase copilul ăsta să joace, Tănase oricum nu era ok. Nu s-a simțit confortabil”, a spus Ilie Dumitrescu la digisport.
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