Cum arată Miami, oraşul care va găzdui 7 meciuri la World Cup 2026! Finala mică a Mondialului se va juca aici

Miami va găzdui 7 meciuri la World Cup 2026, turneu final care se va vedea în România exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Pe stadionul din Miami, care are o capacitate de 65.000 de locuri, se va disputa finala mică a celui mai tare Mondial din istorie, meciul pentru medaliile de bronz.

Unul dintre meciurile “de foc” din faza grupelor, Columbia – Portugalia, se va juca pe stadionul din Miami. Totodată, în faza grupelor, Brazilia va juca aici cu Scoţia.

Miami are o populaţie de aproape 500.000 de persoane. Este al doilea cel mai populat oraş al statului Florida. Oraşul este absolut superb, printre obiectivele sale turistice numărându-se Muzeul şi Grădinile Vizcaya, South Pointe Park, Parcul Bayfront, Jungle Island, Haulover Beach Park, Little Havana sau Parcul Naţional Everglades.