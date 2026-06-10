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Jurnal Antena Sport | Adio, Dinamo

„Nu puteam să mulțumesc pe toată lumea”. Kopic s-a întors în România să își ia adio de la dinamoviști, dar și de la cățeii din cantonament. Și pentru Becali a avut un mesaj de despărțire.

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