Jurnal Antena Sport | Adio, Dinamo
„Nu puteam să mulțumesc pe toată lumea”. Kopic s-a întors în România să își ia adio de la dinamoviști, dar și de la cățeii din cantonament. Și pentru Becali a avut un mesaj de despărțire.
„Nu puteam să mulțumesc pe toată lumea”. Kopic s-a întors în România să își ia adio de la dinamoviști, dar și de la cățeii din cantonament. Și pentru Becali a avut un mesaj de despărțire.
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