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Echipele calificate deja în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Programul complet al ultimei runde

Dan Roșu Publicat: 24 iunie 2026, 8:55

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Echipele calificate deja în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Programul complet al ultimei runde

Cupa Mondială - Getty Images

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Etapa a doua a fazei grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat, iar şapte echipe şi-au asigurat deja calificarea în 16-imi. Cinci echipe au fost eliminate din competiţie.

Miercuri încep ultimele meciuri din grupe, în urma cărora vom afla cum arată şaisprezecimile competiţiei transmise exclusiv în Universul Antena. Mai mult, există şi cinci echipe care nu mai au şanse să atingă fazele eliminatorii.

Echipele calificate în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026

  • Grupa A: Mexic (de pe primul loc)
  • Grupa D: SUA (de pe primul loc)
  • Grupa E: Germania (de pe primul loc)
  • Grupa I: Franţa, Norvegia
  • Grupa J: Argentina (de pe primul loc)
  • Grupa K: Columbia

Echipele eliminate deja de la CM 2026

  • Grupa C: Haïti
  • Grupa D: Turcia
  • Grupa F: Tunisia
  • Grupa J: Iordania
  • Grupa L: Panama.

Programul ultimelor meciuri din grupe

Grupa A

  • Cehia – Mexic – 25 iunie, ora 04:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Africa de Sud – Coreea de Sud – 25 iunie, ora 04:00 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Grupa B

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  • Elveţia – Canada – 24 iunie, ora 22:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Bosnia – Qatar – 24 iunie, ora 22:00 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Grupa C

  • 25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Grupa D

  • 26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Grupa E

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  • 26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Grupa F

  • 26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Grupa G

  • 27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • 27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Grupa H

  • 27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • 27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Grupa I

  • 26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Grupa J

  • 28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • 28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Grupa K

  • 28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Grupa L

  • 28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

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