Echipele calificate deja în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Programul complet al ultimei runde

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Etapa a doua a fazei grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat, iar şapte echipe şi-au asigurat deja calificarea în 16-imi. Cinci echipe au fost eliminate din competiţie.

Miercuri încep ultimele meciuri din grupe, în urma cărora vom afla cum arată şaisprezecimile competiţiei transmise exclusiv în Universul Antena. Mai mult, există şi cinci echipe care nu mai au şanse să atingă fazele eliminatorii.

Echipele calificate î n şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026

Grupa A: Mexic (de pe primul loc)

Grupa D: SUA (de pe primul loc)

Grupa E: Germania (de pe primul loc)

Grupa I: Franţa, Norvegia

Grupa J: Argentina (de pe primul loc)

Grupa K: Columbia

Echipele eliminate deja de la CM 2026

Grupa C: Ha ïti

Grupa D: Turcia

Grupa F: Tunisia

Grupa J: Iordania

Grupa L: Panama.

Programul ultimelor meciuri din grupe

Grupa A

Cehia – Mexic – 25 iunie, ora 04:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY )

Africa de Sud – Coreea de Sud – 25 iunie, ora 04:00 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY )

Grupa B