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Emoţii pentru Franţa! Kylian Mbappe s-a accidentat şi a părăsit terenul în meciul cu Maroc

Kylian Mbappe nu a încheiat pe teren meciul din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. În minutul 77 al duelului dintre Franţa şi Maroc, atacantul lui Real Madrid s-a întins pe gazon. Pentru a nu risca nimic, Didier Deschamps l-a scos de pe teren, iar superstarul francez a avut parte de un standing ovation din partea publicului prezent la Boston.

Ajuns pe banca de rezerve, Mbappe a fost surprins de camerele TV cu gheaţă la gleznă.

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