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Franţa, naţionala recordurilor! Realizarea uriaşă a selecţionerului Didier Deschamps în sfertul cu Maroc

Alex Masgras Publicat: 9 iulie 2026, 23:25

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Franţa, naţionala recordurilor! Realizarea uriaşă a selecţionerului Didier Deschamps în sfertul cu Maroc

Didier Deschamps, la meciul cu Maroc / Profimedia

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Franţa întâlneşte Maroc, în primul sfert de finală de la Cupa Mondială, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Dacă în ultima vreme, Kylian Mbappe, superstarul lui Real Madrid, a obişnuit să egaleze sau să doboare recorduri la turneul final, a venit rândul selecţionerului Didier Deschamps să atingă o bornă importantă.

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Selecţioner al Franţei din 2014, Deschamps a cucerit alături de naţionala cocoşului galic titlul mondial în 2018, în Rusia, în timp ce la ediţia precedentă, din Qatar, a dus echipa până în finală, unde a pierdut dramatic în faţa Argentinei la loviturile de departajare.

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Didier Deschamps a egalat recordul de meciuri la Cupa Mondială

Acum, Deschamps se află pe banca Franţei la Cupa Mondială pentru a 25-a oară. El a egalat astfel recordul lui Helmut Schön, fostul selecţioner al Germaniei. El a condus “Die Mannschaft” în perioada 1964-1978 şi a cucerit trofeul suprem din fotbal în 1974. Cei doi sunt urmaţi de fostul selecţioner al Braziliei, Carlos Alberto Parreira, care are 23 de meciuri la Cupa Mondială.

În cazul în care naţionala Franţei va obţine victoria în meciul de la Boston din sferturile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Marocului, atunci Didier Deschamps va stabili un nou record şi va deveni selecţionerul cu cele mai multe meciuri din istoria turneului.

Echipele de start în Franţa – Maroc

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  • Franţa: Maignan – Digne, Upamecano, Kounde, Saliba – Kone, Rabiot – Dembele, Mbappe, Olise, Doue.
    Rezerve: Samba, Risser, Gusto, Konate, T. Hernandez, L. Hernandez, Lacroix, Tchouameni, Kante, Cherki, Zaire-Emery, Akloiuche, Thuram, Barcola, Mateta.
    Selecţioner: Didier Deschamps.
  • Maroc: Bounou – Hakimi, Mazraoui, Diop, Salah Eddine – Bouaddi, Talbi, Ounahi, El Khannouss, El Aynaoui – Diaz.
    Rezerve: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Riad, Belammari, Halhal, Amrabat, Saibari, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni.
    Selecţioner: Mohamed Ouahbi
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