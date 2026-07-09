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O nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. FIFA a decis ce se întâmplă cu arbitrul român la Mondial

Viviana Moraru Publicat: 9 iulie 2026, 21:16

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O nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. FIFA a decis ce se întâmplă cu arbitrul român la Mondial

Istvan Kovacs, în timpul unui meci de la Campionatul Mondial/ Getty Images

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Istvan Kovacs (41 de ani) a primit o nouă lovitură din partea FIFA. Arbitrul român nu a fost delegat la niciun meci din faza sferturilor de finală, fiind “sărit” şi la optimi.

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În primul meci din sferturile Campionatului Mondial se vor duela Franţa şi Maroc. Partida “de foc” se va disputa de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

O nouă lovitură pentru Istvan Kovacs: OUT şi din sferturile Campionatului Mondial

Facundo Tello a fost delegat la Franţa – Maroc, decizia luată de FIFA fiind una intens criticată de francezi, ţinând cont că arbitrul este argentinian. La al doilea meci din sferturi, Spania – Belgia, a fost delegat englezul Michael Oliver.

FIFA a anunţat joi şi ceilalţi doi arbitri delegaţi la duelurile din faza sferturilor de la Mondial. Astfel, francezul Clement Turpin va conduce duelul dintre Norvegia şi Anglia, în timp ce portughezul Joao Pinheiro a fost delegat la partida dintre Argentina şi Elveţia.

Ca urmare, Istvan Kovacs nu va arbitra nici în sferturile Campionatului Mondial. El a fost delegat, până acum, la două meciuri, ambele din faza grupelor: Tunisia – Japonia 0-4 şi Iordania – Argentina 1-3.

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Programul sferturilor de la Campionatul Mondial

  • Franţa – Maroc (joi, ora 23:00, Boston), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
  • Spania – Belgia (vineri, ora 22:00, Los Angeles), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
  • Norvegia – Anglia (duminică, ora 00:00, Miami), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
  • Argentina – Elveţia/(duminică, ora 04:00, Kansas), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
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