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Kylian Mbappe a ratat un penalty în meciul cu Maroc şi l-a “luat la rost” pe arbitru! Ce i-a reproşat

Bogdan Stănescu Publicat: 9 iulie 2026, 23:47

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Kylian Mbappe, într-o discuţie cu centralul Facundo Tello / captura AntenaPLAY

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Superstarul naţionalei Franţei, Kylian Mbappe (27 de ani), a scos un penalty în prima repriză a duelului cu Maroc, pe care tot el l-a executat. În minutul 28, Mbappe a ratat penalty-ul, bătând slab. Portarul marocan Yassine Bounou (35 de ani) nu s-a aruncat înainte, a aşteptat execuţia lui Mbappe şi a reuşit chiar să prindă balonul trimis de la punctul cu var de căpitanul Franţei.

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După ratarea penalty-ului, Mbappe i-a reproşat centralului partidei, argentinianul Facundo Tello, că a durat prea mult din momentul în care s-a dictat lovitura de la 11 metri până la executarea ei.

Kylian Mbappe i-a cerut explicaţii centralului fiindcă a durat mai multe minute până a fost lăsat să execute lovitura de la 11 metri!

Mbappe a stat câteva minute aşteptând să bată penalty-ul, în acest timp verificându-se la VAR dacă a fost faultat în careu. Faultul a fost evident, dar verificarea a durat aproape 3 minute, iar Mbappe ar fi putut fi distras de acest lucru.

Căpitanul naţionalei Franţei nu li s-a alăturat colegilor pentru pauza de hidratare, cerându-i explicaţii arbitrului argentinian pentru întârzierea execuţiei penalty-ului. Tello i-a explicat lui Mbappe motivul pentru care a durat atât de mult până a putut executa lovitura de la 11 metri, verificarea din camera VAR.

La meciul Franţa – Maroc are loc o premieră în ceea ce priveşte sistemul VAR. Asistentul VAR şi rezerva sa, de la acest meci, s-au deplasat la Boston. Măsura a fost luată pentru ca FIFA să fie sigură că sistemul VAR va funcţiona la acest meci chiar dacă vor fi probleme tehnice. Asistentul VAR este uruguayanul Leodan Gonzalez, iar rezerva lui este Tatiana Guzman din Nicaragua.

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În cazul unei întreruperi a comunicațiilor, Leodan Gonzalez şi Tatiana Guzman, care sunt prezenți pe stadionul din Boston, ar urma să preia imediat orice analiză necesară, în conformitate cu protocolul VAR al FIFA. Aceeași procedură s-ar aplica și dacă arbitrul Facundo Tello ar trebui să efectueze o analiză pe teren, folosind monitorul de la marginea gazonului.

 

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