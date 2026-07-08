Franţa – Maroc LIVE VIDEO (joi, 23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Mbaappe vs Hakimi, pentru semifinalele Campionatului Mondial

Franţa şi Maroc se întâlnesc în primul sfert de finală al Campionatului Mondial 2026. Duelul de pe Boston Stadium va avea loc joi, de la ora 23:00, şi va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Franţa este singura echipă rămasă în competiţie care are numai victorii. Cocoşul galic a trecut în grupe de Senegal (3-1), Irak (3-0) şi Norvegia (4-1). În şaisprezecimi, Les Bleus au învins Suedia cu 3-0, iar în optimi Kylian Mbappe şi ai săi au învins Paraguay, cu 1-0.
Franţa – Maroc LIVE VIDEO
De partea cealaltă, Maroc a debutat în grupe cu un egal cu Brazilia, 1-1, remiza fiind urmată de două victorii, 1-0 cu Scoţia şi 4-2 cu Haiti. În şaisprezecimi, africanii au învins Olanda, la penalty-uri, iar în optimi, Hakimi şi ai săi au trecut de Canada, 3-0.
Acesta va fi cea de-a şaptea întâlnire directă dintre cele două selecţionate, iar francezii sunt neînvinşi, cu 4 victorii şi două egaluri. Cel mai important duel a fost cel din semifinalele CM 2022, atunci când europenii au trecut de “Leii din Atlas”, cu 2-0.
Câştigătoarea dintre cele două echipe va întâlni în semifinale câştigătoarea sfertului Spania – Belgia.
Partida va fi condusă de o brigadă argentiniană, cu Facundo Tello la centru, ajutat de asistenții Juan Pablo Belatti și Gabriel Chade. Al patrulea arbitru va fi Dario Herrera, iar în camera VAR se va afla Cristian Navarro.
Franţa – Maroc | Echipele probabile
- Franța (4-2-3-1): Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Dembele, Olise, Barcola – Mbappe
- Maroc (4-2-3-1): Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khanouss – Rahimi
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