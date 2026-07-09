Fotbalistul de la FCSB pe care Cosmin Olăroiu a pus ochii: “Are calități formidabile”

FCSB a întâlnit în al doilea amical al verii pe Al Jazira. Bucureştenii s-au impus cu 1-0, în faţa echipei antrenate de Cosmin Olăroiu. Unicul gol al partidei desfăşurate în cantonamentul din Olanda a fost marcat de Octavian Popescu.

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Cosmin Olăroiu a vorbit despre jocul FCSB. El a făcut câteva aprecieri şi la adresa lui Octavian Popescu, pe care îl consideră un jucător cu “calităţi formidabile”.

“FCSB a arătat bine. E o echipă puternică, aflată la final de pregătire. Sunt aproape gata pentru campionat. Le urez mult succes, sper să țină steagul sus și să se bată pentru campionat ca întotdeauna.

Cred că Popescu a fost eroul primei reprize prin acel gol marcat. Se vede că e un jucător cu calități formidabile.

Mai multe nu vă pot spune pentru că nu îi urmăresc. Eu mă concentrez pe ce am eu de făcut și am urmărit jucătorii mei. Le urez succes în Conference League”, a spus Olăroiu, pentru sport.ro.