Yassine Bounou e uriaş! Recordul stabilit după ce i-a apărat un penalty lui Kylian Mbappe în Franţa – Maroc

Yassine Bounou (35 de ani) a stabilit un record impresionant, după ce i-a apărat un penalty lui Kylian Mbappe în duelul dintre Franţa şi Maroc. Cele două naţionale se înfruntă la Boston în sferturile Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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În minutul 25, arbitrul argentinian Facundo Tello a dictat penalty pentru Franţa. Kylian Mbappe a fost faultat în careu de Noussair Mazraoui.

Yassine Bounou e uriaş: recordul stabilit după penalty-ul lui Kylian Mbappe, apărat în Franţa – Maroc

Faza a fost analizată câteva minute la VAR, înainte ca tot Kylian Mbappe să execute de la punctul cu var. Acesta a trimis în colţul din stânga, Yassine Bounou fiind pe fază şi reuşind să apere lovitura starului lui Real Madrid.

Yassine Bounou a devenit astfel primul portar din istorie care reuşeşte să apere patru penalty-uri la Campionatul Mondial, fiind incluse cele de la loviturile de departajare, conform statisticienilor de la Opta.

Pe lângă penalty-ul lui Mbappe, Bounou a mai parat de trei lovituri de departajare contra Olandei, în duelul din şaisprezecimile Campionatului Mondial. Maroc a reuşit să se califice dramatic în optimi, câştigând cu 3-2 la loviturile de departajare.