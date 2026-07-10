Yassine Bounou e uriaş! Recordul stabilit după ce i-a apărat un penalty lui Kylian Mbappe în Franţa – Maroc

Yassine Bounou (35 de ani) a stabilit un record impresionant, după ce i-a apărat un penalty lui Kylian Mbappe în duelul dintre Franţa şi Maroc. Cele două naţionale se înfruntă la Boston în sferturile Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
În minutul 25, arbitrul argentinian Facundo Tello a dictat penalty pentru Franţa. Kylian Mbappe a fost faultat în careu de Noussair Mazraoui.
Yassine Bounou e uriaş: recordul stabilit după penalty-ul lui Kylian Mbappe, apărat în Franţa – Maroc
Faza a fost analizată câteva minute la VAR, înainte ca tot Kylian Mbappe să execute de la punctul cu var. Acesta a trimis în colţul din stânga, Yassine Bounou fiind pe fază şi reuşind să apere lovitura starului lui Real Madrid.
Yassine Bounou a devenit astfel primul portar din istorie care reuşeşte să apere patru penalty-uri la Campionatul Mondial, fiind incluse cele de la loviturile de departajare, conform statisticienilor de la Opta.
Pe lângă penalty-ul lui Mbappe, Bounou a mai parat de trei lovituri de departajare contra Olandei, în duelul din şaisprezecimile Campionatului Mondial. Maroc a reuşit să se califice dramatic în optimi, câştigând cu 3-2 la loviturile de departajare.
De asemenea, Bounou a fost bătut doar de două ori de la punctul cu var la Campionatele Mondiale la care a participat. El a parat patru lovituri, alte trei au fost pe lângă poartă, din cele nouă penalty-uri executate la poarta sa.
Kylian Mbappe i-a cerut explicaţii arbitrului, după penalty-ul ratat în Franţa – Maroc
Mbappe a stat câteva minute aşteptând să bată penalty-ul, în acest timp verificându-se la VAR dacă a fost faultat în careu. Faultul a fost evident, dar verificarea a durat aproape 3 minute, iar Mbappe ar fi putut fi distras de acest lucru.
Căpitanul naţionalei Franţei nu li s-a alăturat colegilor pentru pauza de hidratare, cerându-i explicaţii arbitrului argentinian pentru întârzierea execuţiei penalty-ului. Tello i-a explicat lui Mbappe motivul pentru care a durat atât de mult până a putut executa lovitura de la 11 metri, verificarea din camera VAR.
La meciul Franţa – Maroc are loc o premieră în ceea ce priveşte sistemul VAR. Asistentul VAR şi rezerva sa, de la acest meci, s-au deplasat la Boston. Măsura a fost luată pentru ca FIFA să fie sigură că sistemul VAR va funcţiona la acest meci chiar dacă vor fi probleme tehnice. Asistentul VAR este uruguayanul Leodan Gonzalez, iar rezerva lui este Tatiana Guzman din Nicaragua.
În cazul unei întreruperi a comunicațiilor, Leodan Gonzalez şi Tatiana Guzman, care sunt prezenți pe stadionul din Boston, ar urma să preia imediat orice analiză necesară, în conformitate cu protocolul VAR al FIFA. Aceeași procedură s-ar aplica și dacă arbitrul Facundo Tello ar trebui să efectueze o analiză pe teren, folosind monitorul de la marginea gazonului.
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