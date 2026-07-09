Gabi Mureşan a murit la doar 44 de ani! Eveniment tragic pentru fostul jucător emblematic de la CFR Cluj

Fostul jucător de la CFR Cluj, campion al României în 3 rânduri cu echipa din Gruia, Gabi Mureşan a încetat din viaţă la 44 de ani în urma unui eveniment tragic.

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Gabi Mureşan a ales o carieră în politică după ce s-a retras din fotbal şi a fost primar al satului Apold din Mureş în ultimi anii, iar reprezentanţii instituţiei au emis un comunicat în care au confirmat veştile teribile.

Gabi Mureşan a încetat din viaţă la 44 de ani

Situaţia tragică s-a petrecut la un lac, miercuri seară, acolo unde fostul jucător s-ar fi înecat. El a fost scos de echipajele de urgenţă din apă în stare critică, însă din păcate nu a putut să fie salvat şi decesul a fost pronunţat, notează cei de la zi-de-zi.ro.

„Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold”, au transmis reprezentanții instituției.

Cariera impresionantă a lui Gabi Mureşan

Gabriel Mureşan a evolut de-a lungul carierei la Gaz Metan, Gloria Bistriţa, CFR Cluj şi ASA Tg. Mureş pe plan intern, iar în străinătate a fost la Tom Tomsk, în Rusia, timp de un an, între 2013 şi 2014.